Спортивные власти Челябинска готовы обсудить места для будущего теннисного корта

Управление по физической культуре и спорту Челябинска готово вести диалог с инициативной группой по реконструкции хоккейной коробки, на которой сейчас занимаются спортсмены и любители тенниса, или по строительству нового корта в городе. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил начальник управления Максим Клещевников.

Напомним, ранее в редакцию агентства «Урал-пресс-информ» обратилась группа тренеров, спортсменов и любителей тенниса с проблемой острой нехватки доступных кортов в Челябинске. Аналогичное коллективное письмо они направили губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Позднее обращение было перенаправлено в администрацию города, правительство области и в региональное министерство по физической культуре и спорту.

В распоряжении редакции оказался ответ теннисистам от Управления по физической культуре и спорту Челябинска.

В нем говорится, что министерство готово спроектировать новый доступный теннисный корт, но не вблизи челябинского городского бора, поскольку он является памятником природы регионального значения.

«При выделении земельного участка на другой территории города Челябинска Управление готово разработать проект общедоступного летнего специализированного теннисного корта», - говорится в ответе.

Стоит отметить, что теннисисты в письме просили реконструировать уже существующий объект – хоккейную коробку около студенческой поликлиники. Она не входит в границы ООПТ и относится к территории вуза.

В письме была проигнорирована и просьба о личной встрече с инициативной группой.

Корреспондент «Урал-пресс-информ» связался с начальником Управления Максимом Клещевниковым.

«Реконструировать коробку можно, теннисное покрытие не помешает хоккеистам, но как бы лед не испортил это покрытие, с подтаявшим льдом его можно порезать коньками. Нужно пообсуждать, какое покрытие целесообразнее использовать. Я готов встретиться с инициативной группой. Поговорим, обсудим будущее теннисных площадок города», - сообщил Максим Клещевников.

В ближайшее время инициативная группа свяжется с Управлением, чтобы договориться о дате и времени проведения встречи.

Агентство «Урал-пресс-информ» продолжает следить за развитием событий.