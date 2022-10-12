В Кыштыме пенсионерку придавило шкафом при перестановке мебели

В Кыштыме (Челябинская область) 73-летнюю одинокую пенсионерку придавило шкафом. Бабушка решила переставить мебель, но не справилась с этой задачей.

Неизвестно сколько времени прошло с момента ЧП, но когда поздним вечером пожилая родственница пришла проведать одинокую бабушку, то увидела, что пенсионерка лежит на полу, под упавшим шкафом.

«Опекун позвонила спасателям, которые подняли упавший шкаф, освободили зажатую стопу и передали пострадавшую сотрудникам СМП. В ходе работ спасатели пытались уточнить обстоятельства происшествия, но бабушка не смогла объяснить, зачем затеяла перестановку», - сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Одностворчатый шкаф упал на нижнюю часть ноги бабушки, причинив сильную боль пострадавшей, незначительные гематомы и ссадину, более серьезные повреждения голеностопного сустава, к счастью, отсутствуют.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области