Физкультминутка с ИА «Урал-пресс-информ»
Упражнения для разминки пальцев рук
Спорт
Сегодня, 10:13
В китайской медицине известно понятие «золотого треугольника», состоящего из трёх акупунктурных точек, с которыми вы познакомитесь в ходе физкультминутки. Также вы узнаете об оздоровительном самомассаже кистей рук и стоп.
Демонстрирует и комментирует упражнения подполковник запаса, ветеран боевых действий Антон Гончаров, он ведёт свой телеграм-канал «Записки подполковника».
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