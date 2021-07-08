В Челябинске открылся спорткомплекс «Динамо», не имеющий аналогов в городе

В Челябинске открылся спортивный комплекс «Динамо», который по размеру и уровню оснащения не имеет аналогов в городе.

Четырехэтажное здание разместилось в парке имени Гагарина рядом со стадионом «Центральный». Комплекс возведен в рамках федеральной программы по развитию физкультуры и спорта в России на 2016-2020 годы.

В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона поприветствовал собравшихся. «Мы открываем сегодня совершенно новый объект, который станет центром спортивной жизни, - отметил Алексей Текслер. - Здорово, что спортивные традиции продолжаются, что появляются новые объекты, и это значит, что продолжается спортивная жизнь в нашем регионе».

Губернатор выразил благодарность министерству спорта Российской Федерации, обществу «Динамо» за решение о возведении такого спортивного объекта в Челябинске.

«Здесь будут заниматься дети, сотрудники правоохранительных органов, жители Челябинска. И мы будем поддерживать развитие спорта», - отметил губернатор.

Алексей Текслер рассказал, что в области строится более 20 объектов такого уровне. «Спорт востребован и молодежью, и старшим поколением. Знаменитая фраза «Спорт – норма жизни» – не пустые слова и лозунги. Мы хотим, чтобы каждый челябинец занимался спортом, ставим перед собой такие задачи. Уверен, благодаря развитию инфраструктуры, строительству новых объектов, эти задачи будут решены», - подчеркнул губернатор.

Здание рассчитано на 144 места с пропускной способностью 573 человека в сутки. Заниматься спортом смогут и жители с ограниченными физическими возможностями, в комплексе для этого созданы все условия.

В здании разместились спортивный зал для игровых видов спорта, зал единоборств, стрелковый тир.

Подземный этаж комплекса занимает стрелковый тир, оборудованный четырьмя галереями. На первом этаже располагается универсальный спортивный зал для проведения тренировок и соревнований по волейболу, баскетболу, гандболу и мини-футболу. Зал отвечает всем требованиям спортивных стандартов соответствующих федераций и позволяет проводить соревнования, в том числе и международного уровня. На втором этаже расположены зал единоборств, помещения для общефизической подготовки с тяжелоатлетическими помостами. Здесь же находится галерея для зрителей на 300 человек. На третьем этаже расположился тренажёрный зал с современным оборудованием и вспомогательные помещения.

В комплексе установлены современные системы вентиляции, пожаротушения и дымоудаления, контроля доступа в здание, металлодетекторы и видеонаблюдение с единым пультом управления. Предусмотрена возможность централизованно управлять освещением, теплоснабжением и вентиляцией комплекса с пульта на мониторе при помощи визуализации.

По словам Алексея Текслера уже в следующем году на базе открывшегося комплекса пройдет Всероссийская спартакиада общества «Динамо».