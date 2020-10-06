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В Челябинске пройдет чемпионат России по фигурному катанию

Спорт
Сегодня, 12:01
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Челябинск примет лучших фигуристов страны. С 22 по 27 декабря на арене «Трактор» состоится чемпионат России по фигурному катанию.

Решение о проведении в Челябинске чемпионата России по фигурному катанию было принято в Москве на отчетной конференция Федерации фигурного катания. На ней делегаты отметили безупречную организацию юниорского Гран-при по фигурному катанию, который прошел в сентябре 2019 года.

 «На высоком уровне прошли соревнования, организованные федерацией Челябинской области. Необходимо отметить тесное взаимодействие исполкома ФФККР и региональной федерации, активную поддержку органов исполнительной власти в организации и проведении на высоком уровне юниорского этапа Гран-при в Челябинске», – сообщается на официальном сайте ФФККР.

Челябинск не в первый раз принимает у себя представительные соревнования по фигурному катанию. В январе и декабре 2016 года на арене «Трактор» прошли первенство и чемпионат России. В 2019 году южноуральская столица впервые принимала у себя международные соревнования по этому виду спорта – Гран-при среди юниоров, в которых выступили более 100 спортсменов из 32 стран мира. Многочисленные иностранные гости, а также руководители ФФККР отметили высокую организацию этих соревнований. И именно тогда президент Федерации Александр Горшков сказал, что не исключает возможности доверить Челябинску проведение чемпионата России сезона-2020/2021.

Окончательное решение в пользу Челябинска было принято по окончании чемпионата России-2019 в Красноярске. Он выиграл это право у Сочи.

«Наш город безупречно провел этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. Руководители Федерации фигурного катания на коньках России высоко оценили уровень организации соревнований. И у нас нет никаких сомнений в том, что и в этот раз соревнования на арене «Трактор» пройдут на самом высоком организационном уровне», – отметил министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

Челябинск в третий раз в истории станет местом проведения чемпионата России по фигурному катанию на коньках. До этого турниры проходили в южноуральской столице в 1993 и 2016 годах.

 

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Теги
фигурное катание
Челябинск
Леонид Одер
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