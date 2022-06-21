В Челябинске пройдет финал футбольного турнира «Кожаный мяч»

В Челябинске с 25 по 26 июня на территории спорткомплекса «Лидер» пройдёт финал областных соревнований по футболу «Кожаный мяч».

Участие в состязаниях примут юношеские команды, в которых тренируются ребята в возрасте от десяти до 15 лет. Об этом сообщили в региональной Дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне» Челябинской области.

Ранее отборочные этапы прошли в Магнитогорске, Миассе и Челябинске. За путёвку в финал боролись 47 футбольных коллективов.

В субботу, 25 июня, определится победитель областных соревнований среди команд младшей и средней возрастных групп из Копейского городского округа, Саткинского, Карталинского н Еманжелинского муниципальных районов.

На следующий день, 26 июня, борьба за золотые медали развернётся среди команд старшей возрастной группы из Челябинского, Кыштымского городских округов, Сосновского и Карталинского муниципальных районов.

Команды-победители и призеры соревнований получат кубки, медали и грамоты Минспорта Челябинской области, а чемпионы завоюют путевку на всероссийские финалы в каждой из возрастных групп.

Напомним, «Кожаный мяч» - это самый известный и массовый турнир по детскому и юношескому футболу, созданный в 1964 году по инициативе знаменитого советского вратаря Льва Яшина. Его участниками на заре своей карьеры были многие известные советские и российские футболисты