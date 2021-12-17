В Челябинской области создают условия для занятий физкультурой и спортом

В 2022 году Челябинская область направит 5,4 миллиарда рублей на создание условий для занятий физкультурой и спортом. Финансирование на эти цели вырастет на 16% по сравнению первоначальным финансированием текущего года.

Перед региональной властью стоит задача – вовлекать в занятия спортом жителей разных возрастов. Сделать это без современной спортивной инфраструктуры просто невозможно. Строительство новых спортивных объектов находятся на особом контроле губернатора Алексея Текслера. Во время визитов в муниципалитеты глава региона в обязательном порядке посещает один из спортивных объектов, обсуждает с жителями условия для занятий физкультурой и спортом, потребность в новых объектах и состояние действующих.

На сегодня за счет областного бюджета строится около 20 крупных спортивных объектов в муниципалитетах. «Спорт востребован и молодежью, и старшим поколением. Знаменитая фраза «Спорт – норма жизни» – не пустые слова и лозунги. Мы хотим, чтобы каждый житель занимался спортом, ставим перед собой такие задачи. Уверен, благодаря развитию инфраструктуры, строительству новых объектов, эти задачи будут решены», - подчеркивает Алексей Текслер.

В июле 2021 года в Челябинске был торжественно открыт новый спортивный комплекс «Динамо», построенный в рамках федерального программы по развитию физической культуры и спорта в России на 2016-2020 годы. Четырехэтажное здание комплекса, расположенное в ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, включает спортивный зал для игровых видов спорта, зал единоборств, стрелковый тир.

К губернатору нередко обращаются жители с просьбой помочь им реконструировать действующие спортивные объекты и построить новые, так как власти на местах ничего не предпринимают, несмотря на многочисленные жалобы.

Так, к губернатору обратился житель Миньяра из Ашинского района: «У нас в Миньяре, в поселке Новостройка, есть стадион «Труд», который нуждается в реконструкции, но власти не хотят видеть данную проблему, прошу вас помочь и выделить средства на реконструкцию стадиона».

Алексей Текслер отметил, что в таких ситуациях, прежде всего, должны предпринимать определенные действия районные власти. Глава района должен обратиться с документами и заявить объект в региональную программу. Но пока от муниципалитета никаких заявок не поступало. «В данном случае нужно пройти процедуру, что называется, лотерейный билет купить – заявиться в программу. Если район этим не занимается, это неправильно», подчеркнул губернатор и поручил главе района готовить соответствующую заявку. После объект будет включен в программу и обязательно отремонтирован.

К главе региона обратился также тренер детской хоккейной команды «Агрегат» Сима (Ашинский район). В городе планировали построить многофункциональный хоккейный корт с бетонированием площадки, с резиновым покрытием, где дети бы могли также заниматься футболом, баскетболом, подвижными играми. Но местные власти говорят, что на эти цели пока нет средств. Тогда тренер решил попросить поддержки у губернатора.

«Я не против, если муниципалитет [Сим]соответствующую заявку сформулирует, мы обязательно ее рассмотрим. Получается объект «Миньяр – Труд» (стадион), сейчас Сим. Я просто прошу обратить внимание главу муниципалитета, вот два города обратились уже из Ашинского района по аналогичным, по сути, вопросам», - подчеркнул Алексей Текслер.

На главу региона уповают и жители Нязепетровска. Они интересуются, почему у них в городе до сих пор не достроен физкультурно-спортивный комплекс, хотя обещали сдать его в ноябре.

Алексей Текслер, отметил, что в области есть несколько спортивных объектов, сроки ввода которых сорваны. ФОК в Нязепетровске начали строить еще в далеком 2006 году, но потом бросили. Алексей Текслер, возглавив регион, принял решение достроить объект. В ФОКе будет большой универсальный зал, большая детская ванна, бассейн. По контракту планировалось завершить строительство в конце 2021 года, но у подрядчика возникли определенные сложности. Понадобилось пересмотреть проектно-сметные документы, в том числе и из-за роста стоимости строительных материалов в этом году. «На самом деле это никакое не оправдание, если процессом более грамотно управлять, то можно было бы, наверно, эти проблемы решить, - уверен глава региона. - В силу этих обстоятельств было подписано министерством строительства дополнительное соглашение, объект будет сдан».

Губернатор уверен, что подрядчик не подведет. Он в Кичигино до конца 2021 года сдаст многофункциональный объект - Дом культуры со спортивным залом. ФОК в Нязепетровске им будет достроен до лета 2022 года. Этот вопрос глава региона держит на особом контроле.

Еще один проблемный спортивный объект расположен в Кусе. «То же самое – начали строить объект и бросили, много лет в центре города стоит. Глава муниципалитета мне постоянно отчитывается, как идет ход работ», - уточнил Алексей Текслер Физкультурно-оздоровительный комплекс начали строить в 2005 году. В 2011-м работы на стройплощадке остановились из-за отсутствия средств. В прошлом году губернатор посетил объект и распорядился подготовить обновленную проектно-сметную документацию и завершить строительство. Объект будет сдан в 2022 году.

В следующем году также планируется начать восстановление объекта, который не достроили и бросили в Копейске.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Новые спортивные объекта в регионе возводятся и в рамках социального партнерства с крупными предприятиями.

Алексей Текслер рассказал, что в Аше в рамках государственно-частного партнерства с Ашинским металлургическим заводом в следующем году начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом.

В Челябинске Русская медная компания начала строительство многофункционального спортивного комплекса, рассчитанного на семь тысяч зрителей и максимальный охват видов спорта. Объект будет введен в 2023 году.

«Уверен, что здесь мы будем проводить самые престижные международные, российские соревнования. Но самое главное – сюда будут приходить наши дети и заниматься здесь абсолютно бесплатно», - подчеркнул губернатор.

На принципах государственно-частного партнерства строятся и спортивные объекты на территории многофункционального парка «Притяжение» в Магнитогорске. Основным инвестором возведения объектов социальной инфраструктуры является Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). В парке построят 50-метровый плавательный бассейн с фитнес-центром, крытую ледовую и фристайл арены (в центре современных видов спорта).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СПОРТ - НОРМА ЖИЗНИ»

Новые спортивные объекты возводятся в Челябинской области и в рамках реализации регионального проекта, входящего в национальный проект «Демография».

В 2021 году рамках реализации национального проекта министерством по физической культуре и спорту Челябинской области были введены в эксплуатацию две площадки ГТО в Катав-Ивановском и Чебаркульском муниципальном районах.

В Златоусте построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ). Его строительство стало возможным, благодаря нацпроекту «Демография» и региональному проекту «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва».

В новом физкультурно-оздоровительном комплексе обустроили поле для мини-футбола размером 60 на 30 метров. Сделана беговая дорожка со специализированным резиновым покрытием, смонтирована площадка под воркаут с тренажерами и универсальная игровая площадка. На площадке уже занимаются скандинавской ходьбой пенсионеры, подростки играют в баскетбол, легкоатлеты устраивают пробежки.

«Физкультурно-оздоровительных комплексов такого типа в Златоусте еще не было, этот стал первым. Здесь могут одновременно заниматься физической культурой и спортом 50 человек, при этом всем будет комфортно. Мы видим, что площадка уже востребована. Считаю, что подобные объекты должны появиться в каждом районе города. В следующем году благоустройство стадиона продолжится, а по всему периметру площадки будет смонтировано освещение», – рассказал глава Златоуста Максим Пекарский.

Всего в 2021 году региону был выделен один миллиард 54 миллиона 715,5 тысячи рублей на реализацию проекта «Спорт – норма жизни».

«Национальные проекты позволяют сконцентрировать ресурсы и направить их на цели важные для региона, а также в конечном счете добиваться результата. Реализуя региональную программу «Спорт – норма жизни», которая входит в национальный проект «Демография», мы стараемся увеличить долю жителей, систематически занимающихся спортом, и повысить доступность различных категорий и групп населения к объектам спорта для занятий физической культурой», – отметил министр физической культуры и спорта Максим Соколов.

В 2021 году выделенные в рамках проекта средства направлены на:

•Государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации;

•Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние

•Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием. В 2021 году были выделены средства на поставку современного технологического оборудования в 27 спортивных школ Челябинской области, которое повысит качество подготовки спортивного резерва региона.

•Строительство крупных спортивных объектов, которые смогут повысить доступность населения к объектам спорта для занятий физической культурой и спортом.

В рамках проекта министерство по физической культуре и спорту Челябинской области совместно с министерством строительства региона ведет строительство:

1.Регионального центра по хоккею;

2.Дополнительного пристроя к плавательному бассейну «Строитель»;

3.Физкультурно-оздоровительного комплекса на территории КСК «Рифей»;

4.Тренировочного катка «Трактор».

ПЛАНЫ НА 2022 ГОД

В бюджете на 2022 год предусмотрены финансы на дальнейшее строительство спортивных объектов в городах и районах области, модернизацию уже существующей спортивной инфраструктуры; популяризацию занятий спортом среди жителей; в том числе максимальное привлечение к ним детей и молодежи; поддержку спортсменов, участвующих в соревнованиях.

Кроме того, для развития детского спорта с 2022 года стартует областная подпрограмма программа «Земский тренер».

Региональный закон разработан с целью устранения дефицита тренерских кадров в организациях физической культуры и спорта области и привлечения их малые населенные пункты.

Тренер с высшим или средним профобразованием, который после первого января 2022 года переедет на работу в сельские населенные пункты, поселки городского типа, города с населением до 50 тысяч человек из городов Челябинской области с населением более 300 тысяч человек или других субъектов РФ, сможет претендовать на единовременную выплату. Для этого он должен устроиться на должность тренера в муниципальные организации физической культуры и спорта и у него не должно быть неисполненных обязательств по договору о целевом обучении. Единовременная выплата предоставляется в размере одного миллиона рублей. Это позволит поддержать более 500 тренеров и ежегодно привлекать тренеров и инструкторов в территории.