07.12.2022
Бастрыкин раскритиковал работу руководителя СКР по Челябинской области
07.12.2022
В Магнитогорске развивается дворовый футбол
07.12.2022
Разработки ЮУрГУ впечатлили участников II Конгресса молодых ученых
07.12.2022
«Ростелеком» обеспечил Фонбет Недели Звезд Хоккея 2022 в Челябинске скоростным интернетом
07.12.2022
ММК испытывает самый мощный в России железнодорожный кран
07.12.2022
Администрация Копейска ответила на критику Народного фронта по новому скверу в Горняке
В Магнитогорске развивается дворовый футбол
05.12.2022
Власти Магнитогорска создают условия для патриотического воспитания молодежи
05.12.2022
Магнитогорское городское Собрание уточнило доходы и расходы бюджета
11.10.2022
Магнитогорск прирастает ТОСами
23.09.2022
Магнитка помогает Донбассу
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
06.12.2022
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022