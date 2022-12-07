В Магнитогорске развивается дворовый футбол

Городское Собрание депутатов Магнитогорска (Челябинская область) уточнило правила проведения турнира по футболу среди дворовых команд памяти Александра Гурова.

Теперь к участию в соревнованиях не допускаются команды специализированных детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. Отдельные игроки, но не более двух человек, занимающиеся в спортивных школах, могут играть в составе команды.

Данные изменения основаны на практике проведения турнира на Кубок городского Собрания. Ведь он проходит в городе металлургов уже 17 год.

Соревнования посвящены памяти бывшего старшего тренера футбольного клуба «Магнитогорск» Александра Андреевича Гурова, который свою жизнь посвятил развитию футбола в Магнитогорске.

В турнире участвуют дворовые команды из разных районов города. Финальные игры проходят на поле Центрального стадиона. В этом году в спортивном празднике приняли участие известные футболисты Магнитогорска Валерий Николаевич Турлыгин и Петр Иванович Пилихоца.