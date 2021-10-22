В Златоусте стартовал предсезонный ватерпольный турнир

В Златоусте (Челябинская область) началась борьба за медали Кубка главы города. Это новый турнир, специально организованный для игровой практики ватерпольных команд после летнего перерыва.

В борьбу за трофей вступили пять российских коллективов. Хозяева воды, «Динамо-Уралочка», играет сразу двумя командами. Несмотря на предсезонный статус, уровень соревнований достаточно высок, так же, как и градус борьбы на площадке. Это заключительный этап подготовки к официальным стартам, один из которых начнется в Златоусте практически сразу после Кубка мэра – финал Кубка России.

В нем уже сыграют восемь сильнейших клубов. Начиная со стадии четвертьфинала команды по олимпийской системе пройдут путь до главного трофея турнира – Кубка России 2021.