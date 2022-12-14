В Златоусте стартует ватерпольная Суперлига России

В Златоусте (Челябинская область) 19 декабря стартует первый тур ватерпольной Суперлиги, в котором «Динамо-Уралочка» проведет пять матчей со своими основными соперниками. Соревнования пройдут в центре олимпийской подготовки «Уралочка».

По итогам предварительного раунда шесть лучших ватерпольных коллективов России продолжают борьбу за медали с учетом набранных в играх между собой очков. Им предстоит сыграть пять туров, чтобы определить участников «Финала четырех».

Возглавляет эту шестерку «Динамо-Уралочка» Златоуста, имеющая восемь так называемых «золотых» баллов и опережающая ближайших преследователей на два очка.

Накануне тура ватерпольный клуб Златоуста планирует провести интересное презентационное шоу для болельщиков.

Расписание матчей команды «Динамо-Уралочка»:

19.12.2022

18.00 «Динамо-Уралочка» - «Югра» (Ханты-Мансийск)

20.12.2022

18.00 «Динамо-Уралочка» - ВК «Буревестник» (Нижегородская область)

21.12.2022

18.00 «Динамо-Уралочка» – «Кинеф-Сургутнефтегаз» (Кириши)

22.12.2022

18.00 «Динамо-Уралочка» - «СКИФ» (Москва)

23.12.2022

13.00 «Динамо-Уралочка» - «Спартак» (Волгоград)