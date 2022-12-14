14.12.2022
В Златоусте стартует ватерпольная Суперлига России
14.12.2022
Святые мощи преподобного старца Амвросия пробудут в Челябинске еще два дня
13.12.2022
В шести городах Челябинской области вновь объявлены НМУ
13.12.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 декабря (18+)
13.12.2022
Погибшие водители, искорёженное железо: еще две дорожные трагедии случились в Челябинской области
13.12.2022
Разочарование больше убытка: ферму обворовали свои же работники в Увельском районе
В Златоусте стартует ватерпольная Суперлига России
В чемпионате России по водному поло среди женских команд начинается второй этап – розыгрыш Суперлиги
09.11.2022
Златоустовская «Уралочка» отметит двойной праздник интересным спортивным турниром
24.10.2022
Молодежь «Уралочки» возглавила ватерпольное Первенство России
10.10.2022
«Динамо-Уралочка» возглавила турнирную таблицу чемпионата России
07.10.2022
С трех побед стартовали ватерполистки Златоуста на чемпионате России
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022