Ватерполистки сборной России начали первенство Европы с крупной победы

В Хорватии стартовало первенство Европы по водному поло среди девушек до 17 лет. В составе сборной России на этом турнире выступают шесть спортсменок команды «Динамо-Уралочка» из Златоуста (Челябинская область). Руководит сборной главный тренер «Уралочки» Михаил Накоряков.

В своем первом матче россиянки без проблем разобрались с командой хозяев первенства Европы – хорватками. Уже к середине игры счет был 8:1 в пользу наших ватерполисток, итоговый результат – разгром 18:4. Свой вклад в убедительную победу внесли златоустовские спортсменки. На их счету семь из 18 забитых командой мячей. Особо отличилась капитан сборной Дарья Бунакова – три гола. Впереди на групповом этапе матчи с Германией, Мальтой и Румынией.