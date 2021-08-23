23.08.2021
СК начал проверку по факту смерти ребенка на Первом озере
23.08.2021
Туристы не затушили костер на Таганае и спровоцировали лесной пожар
23.08.2021
Челябинцев просят запастись водой
23.08.2021
В Челябинске из-за прорывов на теплосетях более ста домов повторно отключены от горячего водоснабжения
23.08.2021
В Челябинске из-за жары подрядчики не смогли заменить погибшие деревья
23.08.2021
В России отменен обязательный техосмотр для получения ОСАГО
Ватерполистки сборной России начали первенство Европы с крупной победы
20.08.2021
Ватерполистки златоустовской «Уралочки» начинают борьбу на юниорском первенстве Европы
05.08.2021
Ватерполистки златоустовской «Уралочки» будут бороться за бронзу Олимпиады
02.08.2021
В четверьфинале Олимпиады сборная России по водному поло встретится с Австралией
02.08.2021
Златоустовские ватерполистки помогли сборной России выйти в четвертьфинал Олимпийских игр
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021