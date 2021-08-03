03.08.2021
Ватерполистки сборной России вышли в полуфинал Олимпийских игр
03.08.2021
В семи городах Челябинской области установятся НМУ на фоне жары и слабого ветра
03.08.2021
Анонсы событий и мероприятий на четвертое августа
03.08.2021
ВТБ увеличил объемы выдачи ипотеки на Южном Урале на 28%
03.08.2021
В больнице Еманжелинска нашли нарушения при освидетельствовании подростков
03.08.2021
Боксеры Челябинской области завоевали пять медалей на Спартакиаде молодежи России
Ватерполистки сборной России вышли в полуфинал Олимпийских игр
02.08.2021
В четверьфинале Олимпиады сборная России по водному поло встретится с Австралией
02.08.2021
Златоустовские ватерполистки помогли сборной России выйти в четвертьфинал Олимпийских игр
26.07.2021
На Олимпиаде в Токио женская ватерпольная сборная России с «уралочками» в составе идет без поражений
21.07.2021
Ватерполистки «Уралочки» готовятся к первому матчу Олимпиады
В Локомотивном заменили аварийный участок водовода, но вопросы остаются
03.08.2021
В сгоревшем лесу около поселка Джабык зацвели подснежники
02.08.2021
Со второго августа родители начнут получать по 10 тысяч рублей на подготовку детей к учебе
02.08.2021
С понедельника южноуральцы могут подать заявление на выплату к учебному году
30.07.2021
В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь
29.07.2021