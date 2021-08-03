Ватерполистки сборной России вышли в полуфинал Олимпийских игр

Сегодня, третьего августа, на олимпийском турнире по водному поло среди женщин завершились четвертьфинальные поединки. Сборная России в тяжелейшем поединке сумела обыграть сильную команду Австралии (9:8) и выйти в полуфинал соревнований, в котором сыграет с американками.





Матч сборных России и Австралии для обеих команд был определяющим в плане перспектив борьбы за медали. Специалисты отдавали небольшое преимущество представителям Зеленого континента. Однако российская команда также здорово провела групповой турнир, уступив лишь американкам. Выйти в плей-офф с третьего места в группе российской сборной помогли три ватерполистки из златоустовского клуба «Динамо-Уралочка» (Челябинская область) - Эльвина Каримова, Мария Берснева и Евгения Головина.



Ключевые события в матче прошли в заключительной четверти. За две минуты до финальной сирены россиянки вели в счете 9:7. Не сумев реализовать большинство, наша команда пропустила контратаку, в которой австралийки имели возможность сократить отставание до минимума. В критический момент вновь выручила партнеров по команде Анна Карнаух. За 16 секунд до финальной сирены сборная Австралия сумела-таки забить еще мяч, но в оставшиеся время россиянки сумели удержать победный счет 9:8 и выйти в следующий раунд



Как сообщает министерство спорта Челябинской области, в полуфинале олимпийского турнира по женскому водному поло соперником сборной России станет команда США, главный фаворит соревнований. Матч состоится пятого августа в 11:30 по челябинскому времени. На групповом этапе эти команды уже встречались друг с другом – со счетом 18:5 победили американки.