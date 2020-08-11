ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
Дуэль 21-го века

Впервые в Челябинске спортсмены решили спор поединком с участием секунданта

Спорт
Сегодня, 15:16
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

Впервые в Челябинске между спортсменами случилась жимовая «заруба», которую смело можно назвать дуэлью 21-го века.

В этом поединке двоих мужчин было все: и брошенный друг другу вызов, и секундант - мастер спорта среди профессионалов, известный в городе тренер Дмитрий Абрамов (а еще участники противостояния Владимир Филь и Павел Омельчук подписали между собой соглашение). От классической дуэли произошедшее в южноуральской столице событие отличало отсутствие оружия и конечная цель: победил здесь не тот, кто остался жив, а тот, кто в результате оказался сильнее в гиревом спорте.

Победителем оказался Владимир Филь, пожавший (в положении лёжа) 205 килограммов, выполнив норматив мастера спорта. Результат его соперника – 195 килограммов.

«У нас возник некий спор, мы «зарубились» между собой – так и возникла идея решить его на «помосте». Я подписан на разные спортивные паблики, где ребята жмут гирю, выполняют упражнения. Имея высшее звание в гиревом спорте «Элита России», хвалю их и подсказываю, какие нужно сделать изменения в технике, чтобы жать больше», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» Владимир Филь.

По его словам, регулярно подбадривая спортсменов, он заметил, что некий Павел выступает в социальных сетях с критикой в адрес гиревиков.

«Он негативно относился к ребятам, писал им нехорошие вещи. В результате я вышел на Павла и сказал, что так себя вести не нужно, а надо наоборот поддерживать спортсменов, не критиковать их сидя дома на диване. Он ответил, что слушать меня не будет, так как я не выступаю на соревнованиях. Так возник вопрос, нужно ли мне выступать, чтобы мой авторитет не угасал», - поделился Владимир Филь.

Силач предложил оппоненту решить все вопросы состязанием в стенах тренажерного зала, однако Павел Омельчук отказался, сказал, что обязательно нужен судья, только он может четко зафиксировать результат, и так далее. Каждый из спортсменов был уверен в своей победе и собственной правоте.

В результате поединок состоялся при участии зрителей, став публичным событием. За ходом состязания наблюдали болельщики с обеих сторон.

«Такая «заруба» прошла впервые в Челябинске, вызвав большой интерес среди любителей спорта. За нами обоими следили в течение месяца подготовки - мы выставляли разные видео: какие-то злобные, какие-то не очень. И все это привлекло многих людей», - отметил Владимир Филь, в итоге оказавшийся, о чем он предупреждал соперника, победителем. А Павел Омельчук – проигравшим.

По словам Владимира Филя, к поединку оппонент готовился в том числе и в его тренажерном зале, который также успел раскритиковать. По мнению спортсмена, таким, как Павел Омельчук (не способным порадоваться успехам других, оскорбляющим людей) не место в спорте – со спортом нужно «завязывать».

«Я готовился в течение месяца, у меня болело плечо, я вынужден был поменять хват - сделал его наружу. Так жать намного сложнее, чем обычно. Павел выступал в жимовой майке, что дает жмущему около 50-100 килограммов. Я пошел на это, потому что хотел наказать выскочку», - сказал Владимир Филь.

Планы у челябинского спортсмена грандиозные. Теперь рекордсмен России, призёр международного конкурса «Мистер Олимпия», абсолютный чемпион Европы, чемпион кубка мира (по жиму лёжа) собирается побить мировой рекорд, пожав 232 с половиной килограмма. Для этого нужно как следует подготовиться, что Владимир Филь и планирует сделать.

К слову, опытный тренер готов взять на себя руководство спортзалом, который инициативная группа Тракторозаводского района мечтает открыть в пустующем около двух лет помещении бывшего паспортного стола на Салютной, 6, о чем агентство «Урал-пресс-информ» рассказывало в июле этого года.

Идею развития спортивно-оздоровительной инфраструктуры в Челябинске активно продвигает - с 2016-го года – представитель Общероссийского народного фронта Андрей Филатов.

«Челябинские спортсмены соревнуются друг с другом, а остальные жители города пока вынуждены лишь наблюдать за их рекордами со стороны, ведь количество спортзалов в городе у нас в сотни раз меньше, чем количество, например, магазинов, торгующих алкогольными напитками. А все потому, что система местного самоуправления у нас сегодня работает медленно, и от граждан пока крайне редко поступают социальные заказы на важные для общества проекты», - уверен Андрей Филатов.

По его словам, представители инициативной группы ждут реакции властей и планируют записываться на приём в Законодательное собрание Челябинской области и принять участие в заседании Общественной палаты региона по вопросам развития дворового спорта в шаговой доступности для населения.

К слову, благодаря стараниям Андрея Филатова, Владимира Филя и других неравнодушных людей в Тракторозаводском районе Челябинска может появиться целая сеть спортзалов. В этом направлении ведется активная работа.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
23.07.20 10:35
Обновленная площадка на Алом Поле готова принять любителей комадных видов спорта
15.07.20 20:42
«Трактор» переподписал легионеров и приобрел защитника из НХЛ
08.07.20 13:13
Горняки «ММК-УГОЛЬ» посвятили свой рекорд Великой Победе
24.06.20 18:31
Новости спорта. Виктор Постол готовится к бою с Рамиресом в Лос-Анджелесе
16.06.20 16:31
Магнитогорские здравницы благодаря поддержке ММК обзавелись бассейном и велодромом
15.06.20 17:27
Горнолыжный центр ММК снова готовится к проведению этапа Кубка Мира по сноуборду
15.06.20 13:20
У российских фигуристов новый тренер, он займется Трусовой
03.06.20 11:18
В жизни «Уралочки» и спортивной жизни Златоуста вообще наступают добрые перемены
15.05.20 12:43
Дыхательная практика на синхронизацию левого и правого полушарий мозга
14.05.20 12:08
Око возрождения: 5 упражнений для здоровья и энергии
Общество
Сегодня, 11:50
Уровень заболевания коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться
Общество
Сегодня, 13:10
На улице Дзержинского в Челябинске наконец появятся трамвайные остановки и тротуары
Новости
Сегодня, 15:57
Происшествия
В Челябинской области жертвами банковских аферистов становятся полицейские и юристы
Сегодня, 14:19
Политика
«Гражданский патруль» мог «наехать» на «ЗлатСитиСервис» по политическим мотивам
Сегодня, 13:27
Федерация
Малоимущим россиянам добавят деньги на детей
Сегодня, 13:24
Федерация
В России подсчитали стоимость квеста “собери ребенка в школу”
Сегодня, 13:21
Происшествия
Южноуральские полицейские «зачистили» стройки от нелегальных мигрантов
Материалы рубрики
03.08.20 17:20
Спорт
Виктор Масилевич подписал контракт с “Шахтером” - новости спорта Беларуси
23.07.20 18:28
Спорт
Чемпион UFC Пётр Ян встретился с юными спортсменами Челябинской области
23.07.20 10:35
Спорт
Обновленная площадка на Алом Поле готова принять любителей комадных видов спорта
16.06.20 16:31
Спорт
Магнитогорские здравницы благодаря поддержке ММК обзавелись бассейном и велодромом
15.06.20 17:27
Спорт
Горнолыжный центр ММК снова готовится к проведению этапа Кубка Мира по сноуборду
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика