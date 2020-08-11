Впервые в Челябинске спортсмены решили спор поединком с участием секунданта

Впервые в Челябинске между спортсменами случилась жимовая «заруба», которую смело можно назвать дуэлью 21-го века.

В этом поединке двоих мужчин было все: и брошенный друг другу вызов, и секундант - мастер спорта среди профессионалов, известный в городе тренер Дмитрий Абрамов (а еще участники противостояния Владимир Филь и Павел Омельчук подписали между собой соглашение). От классической дуэли произошедшее в южноуральской столице событие отличало отсутствие оружия и конечная цель: победил здесь не тот, кто остался жив, а тот, кто в результате оказался сильнее в гиревом спорте.

Победителем оказался Владимир Филь, пожавший (в положении лёжа) 205 килограммов, выполнив норматив мастера спорта. Результат его соперника – 195 килограммов.

«У нас возник некий спор, мы «зарубились» между собой – так и возникла идея решить его на «помосте». Я подписан на разные спортивные паблики, где ребята жмут гирю, выполняют упражнения. Имея высшее звание в гиревом спорте «Элита России», хвалю их и подсказываю, какие нужно сделать изменения в технике, чтобы жать больше», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» Владимир Филь.

По его словам, регулярно подбадривая спортсменов, он заметил, что некий Павел выступает в социальных сетях с критикой в адрес гиревиков.

«Он негативно относился к ребятам, писал им нехорошие вещи. В результате я вышел на Павла и сказал, что так себя вести не нужно, а надо наоборот поддерживать спортсменов, не критиковать их сидя дома на диване. Он ответил, что слушать меня не будет, так как я не выступаю на соревнованиях. Так возник вопрос, нужно ли мне выступать, чтобы мой авторитет не угасал», - поделился Владимир Филь.

Силач предложил оппоненту решить все вопросы состязанием в стенах тренажерного зала, однако Павел Омельчук отказался, сказал, что обязательно нужен судья, только он может четко зафиксировать результат, и так далее. Каждый из спортсменов был уверен в своей победе и собственной правоте.

В результате поединок состоялся при участии зрителей, став публичным событием. За ходом состязания наблюдали болельщики с обеих сторон.

«Такая «заруба» прошла впервые в Челябинске, вызвав большой интерес среди любителей спорта. За нами обоими следили в течение месяца подготовки - мы выставляли разные видео: какие-то злобные, какие-то не очень. И все это привлекло многих людей», - отметил Владимир Филь, в итоге оказавшийся, о чем он предупреждал соперника, победителем. А Павел Омельчук – проигравшим.

По словам Владимира Филя, к поединку оппонент готовился в том числе и в его тренажерном зале, который также успел раскритиковать. По мнению спортсмена, таким, как Павел Омельчук (не способным порадоваться успехам других, оскорбляющим людей) не место в спорте – со спортом нужно «завязывать».

«Я готовился в течение месяца, у меня болело плечо, я вынужден был поменять хват - сделал его наружу. Так жать намного сложнее, чем обычно. Павел выступал в жимовой майке, что дает жмущему около 50-100 килограммов. Я пошел на это, потому что хотел наказать выскочку», - сказал Владимир Филь.

Планы у челябинского спортсмена грандиозные. Теперь рекордсмен России, призёр международного конкурса «Мистер Олимпия», абсолютный чемпион Европы, чемпион кубка мира (по жиму лёжа) собирается побить мировой рекорд, пожав 232 с половиной килограмма. Для этого нужно как следует подготовиться, что Владимир Филь и планирует сделать.

К слову, опытный тренер готов взять на себя руководство спортзалом, который инициативная группа Тракторозаводского района мечтает открыть в пустующем около двух лет помещении бывшего паспортного стола на Салютной, 6, о чем агентство «Урал-пресс-информ» рассказывало в июле этого года.

Идею развития спортивно-оздоровительной инфраструктуры в Челябинске активно продвигает - с 2016-го года – представитель Общероссийского народного фронта Андрей Филатов.

«Челябинские спортсмены соревнуются друг с другом, а остальные жители города пока вынуждены лишь наблюдать за их рекордами со стороны, ведь количество спортзалов в городе у нас в сотни раз меньше, чем количество, например, магазинов, торгующих алкогольными напитками. А все потому, что система местного самоуправления у нас сегодня работает медленно, и от граждан пока крайне редко поступают социальные заказы на важные для общества проекты», - уверен Андрей Филатов.

По его словам, представители инициативной группы ждут реакции властей и планируют записываться на приём в Законодательное собрание Челябинской области и принять участие в заседании Общественной палаты региона по вопросам развития дворового спорта в шаговой доступности для населения.

К слову, благодаря стараниям Андрея Филатова, Владимира Филя и других неравнодушных людей в Тракторозаводском районе Челябинска может появиться целая сеть спортзалов. В этом направлении ведется активная работа.