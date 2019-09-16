Южноуральцев приглашают на «Кросс наций»

21 сентября во всех городах области пройдут традиционные забеги в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации», главные старты которых состоятся в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте.

По предварительным данным, в массовых забегах, которые состоятся 21 августа примут около 20 тысяч южноуральцев. В Челябинске организаторы ждут не менее 7 тысяч любителей бега. Массовые забеги состоятся на территории лесопарковой зоны за легкоатлетическим комплексом имени Елесиной в воскресенье, 21 сентября.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта, сначала на старт выйдут профессиональные спортсмены, которые пробегут дистанции в 6, 8 и 10 километров. Победители и призеры забегов будут награждены дипломами и денежными премиями.

По традиции всех пришедших на мероприятие ждут конкурсы, розыгрыши призов, выступление творческих коллективов, полевая кухня и другие развлечения. В торжественной обстановке челябинцам будут вручены и знаки отличия ГТО.

Всероссийский день бега «Кросс Нации» проводится ежегодно с 2004 года и является самым массовым спортивным событием на территории Российской Федерации по количеству участников и географическому охвату. Всего в этот день на старт выйдут более 500 тысяч человек в 85 субъектах Российской Федерации.