Южноуральцев приглашают на «Кросс наций»
Спорт
Сегодня, 15:50

21 сентября во всех городах области пройдут традиционные забеги в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации», главные старты которых состоятся в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте.

По предварительным данным, в массовых забегах, которые состоятся 21 августа примут около 20 тысяч южноуральцев. В Челябинске организаторы ждут не менее 7 тысяч любителей бега. Массовые забеги состоятся на территории лесопарковой зоны за легкоатлетическим комплексом имени Елесиной в воскресенье, 21 сентября.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства спорта, сначала на старт выйдут профессиональные спортсмены, которые пробегут дистанции в 6, 8 и 10 километров. Победители и призеры забегов будут награждены дипломами и денежными премиями.

По традиции всех пришедших на мероприятие ждут конкурсы, розыгрыши призов, выступление творческих коллективов, полевая кухня и другие развлечения. В торжественной обстановке челябинцам будут вручены и знаки отличия ГТО.

Всероссийский день бега «Кросс Нации» проводится ежегодно с 2004 года и является самым массовым спортивным событием на территории Российской Федерации по количеству участников и географическому охвату. Всего в этот день на старт выйдут более 500 тысяч человек в 85 субъектах Российской Федерации.

Отправить новость
Экономика
Сегодня, 16:36
Челябинский филиал Россельхозбанка принял участие в Совете по развитию АПК
Экономика
Сегодня, 16:32
Карта «Золотой кэшбэк» Челиндбанка стала еще привлекательнее
Общество
Сегодня, 16:07
Архитектура по-челябински
Сначала трансформаторная будка, теперь остановка на тротуаре – пешеходы волнуются
Спорт
Сегодня, 15:06
Триумфальное возвращение
Валерия Шабалина сегодня ночью привезет в Челябинск шесть медалей чемпионата мира по параплаванию
12.09.19 16:54
Жалко, но не пользуюсь: Ольга Фаткулина продает подарок Путина
12.09.19 11:11
ФК «Челябинск» одержал третью победу подряд
12.09.19 10:39
Лучший боксер Европы живет в Челябинске
11.09.19 14:20
Кубок магнитогорских депутатов разыграли подростки
11.09.19 12:52
Путин наградил юных дзюдоистов Челябинской области
11.09.19 12:12
Челябинская дзюдоистка в Ингушетии стала чемпионкой России
10.09.19 14:18
В Каслях отлили памятные статуэтки для этапа Гран-при по фигурному катанию
10.09.19 13:06
ФК «Челябинск» на своем поле сыграет с тольятинский «Акрон»
09.09.19 17:50
В новый сезон с Яндексом: болельщиков «подсадят» на бесплатные игры НХЛ
08.09.19 19:51
«Трактор» одержал вторую победу в Хабаровске
Общество
Сегодня, 12:44
Их жизнь превратилась в ад
В Челябинске жителей многоэтажки несколько месяцев пытает звуком компрессор: вместо помощи - отписки
Общество
Сегодня, 16:07
Архитектура по-челябински
Сначала трансформаторная будка, теперь остановка на тротуаре – пешеходы волнуются
Новости
Сегодня, 17:00
Происшествия
Председателю «Народной казны» из Магнитогорска не удалось смягчить приговор
Сегодня, 16:36
Экономика
Челябинский филиал Россельхозбанка принял участие в Совете по развитию АПК
Сегодня, 16:33
Экономика
ВТБ снижает ставки по ипотеке до 8,9%
Сегодня, 16:32
Экономика
Карта «Золотой кэшбэк» Челиндбанка стала еще привлекательнее
Сегодня, 16:25
Экономика
ВТБ запустил рекламную кампанию в поддержку малого и среднего бизнеса
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
Сегодня, 15:06
Спорт
Валерия Шабалина сегодня ночью привезет в Челябинск шесть медалей чемпионата мира по параплаванию
11.09.19 14:20
Спорт
Кубок магнитогорских депутатов разыграли подростки
11.09.19 12:12
Спорт
Челябинская дзюдоистка в Ингушетии стала чемпионкой России
10.09.19 14:18
Спорт
В Каслях отлили памятные статуэтки для этапа Гран-при по фигурному катанию
10.09.19 13:06
Спорт
ФК «Челябинск» на своем поле сыграет с тольятинский «Акрон»
Теги
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика