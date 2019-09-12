Жалко, но не пользуюсь: Ольга Фаткулина продает подарок Путина
Спорт
Сегодня, 16:54
Автор: 
Инна Шемаева

Серебряный призер Олимпийских игр в Сочи на дистанции 500 метров, чемпионка мира 2013 года на дистанции 1000 метров, заслуженный мастер спорта России челябинка Ольга Фаткулина выставила на продажу люксовый BMW, который в прошлом году ей подарил президент России Владимир Путин.

Об этом спортсменка написала на своей страничке в Instsgram. Машину Ольге Фаткулиной и другим спортсменам, которых не допустили к участию в Олимпиаде в Пхёнчане, вручили в прошлом году.

«Мне жалко машину. Стоит, а я не пользуюсь. Только место на парковку занимает. Скоро зима и каждое место важно», - написала Ольга Фаткулина.

Напомним, Ольга Фаткулина и еще дюжина российских спортсменов не получили приглашение на Олимпийские игры из-за обвинений в употреблении допинга. Они были оправданы Спортивным арбитражным судом, но комиссия Международного олимпийского комитета отказала в приглашении на в Пхенчхане. Тогда было принято решение провести для отстраненных спортсменов Альтернативные игры. Ольга одержала победу на одной из дистанций. Эту медаль приравняли к олимпийской и также, как и всем призерам игр, вручили ключи от новенького автомобиля.

Автор: 
Инна Шемаева
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Ольга Фаткулина
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