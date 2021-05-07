Златоустовская «Уралочка» накануне Дня Победы побывала в гостях в училище штурманов

Ватерполистки и тренеры команды «Уралочка» (Златоуст, Челябинская область) в преддверии Дня Победы приехали в ЧВВАКУШ с дружеским визитом.

Программа получилась обширная. Сначала экскурсия по Музею училища, где подробно представлены история и современность авиации страны, а также есть возможность лично побывать в кабине самолетов и прикоснуться к героической славе выпускников ЧВВАКУШа.

Затем гостеприимные хозяева организовали выезд на летное поле, где базируются учебные и настоящие боевые самолеты, в том числе участвовавшие в военных действиях против террористов в Сирии.

«Было очень интересно и познавательно. Узнали много нового и про военные годы, и про авиацию. Побывали за штурвалом настоящих боевых самолетов. Впечатления самые хорошие», - сказала игрок ВК «Динамо-Уралочка» Екатерина Зеленцова.

«Девчонки увидели людей, которые участвовали в боевых действиях в Сирии, лично прикоснулись к истории, узнали, как воевали наши летчики в Великую Отечественную войну. Все это очень важно для молодежи. Это и историческая память, и воспитательный момент в преддверии Дня Победы», - отметил главный тренер ВК «Динамо-Уралочка» Михаил Накоряков.

А завершился дружеский визит не менее дружеским баскетбольным матчем со сборной училища. «Уралочка» как всегда старалась играть на победу, мужская команда штурманов проявила себя по-джентльменски. Итог 86:70 в пользу девушек.