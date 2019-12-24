Знаменитый футболист Евгений Ловчев побывал на ЧМК
Спорт
Сегодня, 11:21

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») с экскурсией посетил знаменитый в прошлом футболист сборной СССР, тренер, а ныне футбольный обозреватель и эксперт Евгений Ловчев в компании заслуженного тренера России по водному поло Михаила Накорякова, сообщает пресс-служба компании.

Евгений Серафимович в Челябинской области не впервые. Именно на Урале в начале 80-х годов он начинал свою тренерскую карьеру, сначала работая со златоустовским «Металлургом» (1981-83 гг.), а затем с челябинским «Локомотивом» (1986-87 гг.). На сей раз в Челябинск он прибыл в качестве почетного гостя на детский городской футбольный турнир.

ЧМК Ловчев решил посетить как одно из знаковых для Челябинска мест. Гости побывали на рельсобалочном стане предприятия и понаблюдали за процессом изготовления 100-метровых рельсов.

«Раньше нас, игроков, часто водили на экскурсии на производство, так что сегодня я, можно сказать, решил вспомнить молодость. Сегодняшняя экскурсия мне понравилась. ЧМК – грандиозное предприятие, выпускающее уникальную продукцию. Чувствуется масштаб и мощь», – отметил Евгений Ловчев.

Справочно: Евгений Серафимович Ловчев – советский футболист, полузащитник оборонительного плана. Мастер спорта СССР международного класса. Играл за «Спартак», «Динамо» (оба – Москва) и, «Крылья Советов» (Куйбышев). Провел 56 матчей за сборную СССР. Бронзовый призер Олимпийских игр в Мюнхене, чемпион и обладатель Кубка СССР.

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