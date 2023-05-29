Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска

В Челябинске полным ходом ведутся строительство и ремонт дорог. Промежуточные итоги амбициозного проекта властей, получившего название «Дорожный рывок», в понедельник, 29 мая, озвучил замглавы города Андрей Ксензов.

По его словам, на сегодняшний день готовность улицы Бейвеля в «Парковом», где ООО «ДорстройГрупп» строит участок от Салавата Юлаева до Комсомольского проспекта, составляет 29,5 процента; 2-й Эльтонской – 58 процентов, 3-й Эльтонской – 33 процента (данные дороги строят в Чурилово).

Готовность реконструируемой улицы Агалакова (участка от Гагарина до Гранитной) составляет 37 процентов, ремонтируемого проспекта Ленина (участка от Героев Танкограда до Линейной) – 14 процентов, капитально ремонтируемой улицы Дарвина (участка от Блюхера до Троицкого тракта) – 72 процента.

Капремонт улицы Худякова (участка между Университетской набережной и Татьяничевой) выполнен на 77 процентов. В настоящее время здесь продолжается устройство тротуаров.

«Мост через реку Миасс в поселке Першино готов на 95 процентов. А августе будем оформлять документы на сдачу объекта», - отметил Андрей Ксензов.

Все четыре путепровода, по его словам, закончены на прошлой неделе. Ремонт на объектах велся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», куда вошли путепроводы по Свердловскому тракту - в районе улицы Черкасской (в сторону границы города); по улице Мастеровой - от участка в районе дома №8 по Мастеровой до Куйбышева; через железнодорожные пути в районе станции «Электростанция» (Новомеханическая); на пересечении Копейского шоссе, Гагарина, автодороги Меридиан и Рождественского.

Кроме того, продолжается ремонт на улице Рождественского (участка от проспекта Ленина до Копейского шоссе). Основные виды работ выполнены на 37 процентов, идет установка бордюрного камня.

Как сообщил Андрей Ксензов, на всех вышеперечисленных объектах ведутся (и велись) одинаковые работы: устройство основания, дорожной одежды, вынос инженерных коммуникаций, обустройство тротуарных зон.

Напомним, ранее о «Дорожном рывке» Челябинска подробно рассказывал председатель комитета дорожного хозяйства города Николай Кожевников.