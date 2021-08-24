24.08.2021
В Миассе ликвидируют крупный пожар в садовом товариществе
24.08.2021
Олег Сиротин: Возможность развития туристической и курортной инфраструктуры одно из основных преимуществ в УрФО
24.08.2021
Миасс примет финал летнего фестиваля комплекса ГТО
24.08.2021
Жителя Нязепетровска, заставлявший ребенка помогать убивать мать, отправили в психушку
24.08.2021
Вместо «легкого» заработка два молодых парня из Магнитогорска могут заработать пожизненное лишение свободы
24.08.2021
Родители получат вычет по НДФЛ за занятия детей спортом
АнтиСМОГ: отходы птицефабрики сбрасываются в реку Гумбейка
04.08.2021
Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
04.08.2021
Рыбнадзор: В заморе рыбы в реке Ай виноваты водоросли
02.08.2021
В Челябинской области арендаторы «оккупировали» озеро Подборное
23.07.2021
На Увильдах экологи устроили облаву на владельцев элитных коттеджей
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021