АнтиСМОГ: отходы птицефабрики сбрасываются в реку Гумбейка

В Нагайбакском районе (Челябинская область) в реку Гумбейка вблизи села Фершампенуаз сбрасываются отходы птицефабрики. Местные жители уже не первый год бьют тревогу и рассказывают о зловонном запахе и нашествии мух. Сегодня на месте стоков побывали активисты общественной организации «АнтиСМОГ».

Отходы через канализационные стоки, как сообщили общественники, сбрасываются напрямую в реку Гумбейка. По словам местных жителей, несанкционированные сбросы происходят с коллектора, который принадлежит птицефабрике «СИТНО».

«Запах уже не просто чувствуется, он уже в нас впился. Как родной стал! Уже не знаем, что делать. Вот начали поднимать общественность. Это реально достало», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» житель села Иван Липанин.

С этой проблемой в соответствующие ведомства уже не раз обращалась депутат районного собрания Светлана Мамедалина. Корреспонденту «Урал-пресс-информ» она сообщила, что ситуация с каждым годом все равно становится хуже.

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«Это очень давняя проблема, как только построилась компания «СИТНО» на территории Нагайбакского района. Мы периодически писали во все контролирующие органы. «СИТНО» даже штрафовали, но сейчас они от этой трубы открещиваются. Но откуда тогда этот резкий запах идет? Рядом больше нет никаких компаний. Мы регулярно страдаем от вони, от мух. Сегодня ночью опять был запах, у многих жителей поднимается давление, кого-то тошнит», - рассказала Светлана Мамедалина.

По результатам проверки общественниками экопатруля были составлены акты по многочисленным нарушениям природоохранного законодательства: сбросы в реку Гумбейка, эксплуатирование птичьего помета на открытый грунт.

«Это грубейшие нарушения в обращении с отходами 4 и 5 классов опасности. Эта птицефабрика таким образом нарушает действующее законодательство. Наш экологический патруль также зафиксировал многочисленные свалки твердых бытовых отходов и строительного мусора в нескольких локациях. Удивляет, что ситуация никак не решается много лет», - рассказал агентству «Урал-пресс-информ» исполнительный директор организации «АнтиСМОГ» Евгений Маленкин.

Экопатруль «АнтиСмог» направит обращения в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру. Также будет инициирован круглый стол с главами района и поселения.