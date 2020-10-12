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«Бабье лето» еще неделю порадует жителей Челябинской области

Среда обитания
Сегодня, 10:12
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Автор: 
Любовь Юрина

В течение всей наступившей недели в Челябинской области прогнозируется ясная, теплая и маловетреная погода. Зрелое «бабье лето» решило задержаться в регионе еще на 7-10 дней.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Гидрометцентре, температура воздуха в дневные часы в течение всей недели будет на 4-8 градусов выше климатической нормы.  Осадков не ожидается.

Ветер слабый до пяти метров в секунду.

В начале недели атмосферное давление будет выше нормы, во второй половине семидневки оно начнет снижаться и достигнет 729 миллиметров ртутного столба, что на 10 с лишним единиц ниже нормы.

Низкое атмосферное давление может негативно отразиться на самочувствии гипотоников (людей, у которых собственное давление пониженное).

Кроме того, при низком атмосферном давлении снижается количество кислорода, содержащегося в воздухе.

Люди с гипертонией, наоборот, чаще всего при пониженном атмосферном давлении начинают чувствовать себя значительно лучше. У людей с заболеваниями суставов в периоды пониженного давления могут обостриться патологические процессы.

Считается, что молодое «бабье» лето наступает в период с 28 августа по 11 сентября, старое – с 14 по 21 сентября. «Однако, эти даты относительны, циклоны и антициклоны по расписанию не ходят, а такая погода устанавливается только под влиянием стационарной области повышенного давления», - уточняют синоптики.

В разные годы «бабье лето» длится от нескольких дней до двух недель. Изредка случается осень без бабьего лета. В этом году осень балует южноуральцев теплом.

В разных странах «бабье лето» называют по-разному: в Германии - «лето старых баб», в Болгарии - «цыганское лето», в США – «индийское лето».

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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