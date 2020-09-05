«Бабье лето» в Челябинской области взяло небольшую передышку, но еще вернется

«Бабье лето» в Челябинской области взяло небольшую передышку, но скоро вернется с новой силой.

По народному календарю начало молодого бабьего лета приходится на день Успения Пресвятой Богородицы (28 августа) и длится до 11 сентября. Старое «бабье лето» отсчитывается с Семина дня, или дня Симеона Столпника (14 сентября) и продолжается до 24 сентября.

Как пояснили в Челябинском Гидрометцентре, эти даты очень относительны, циклоны и антициклоны по расписанию не ходят, а такая погода устанавливается только под влиянием стационарной области повышенного давления.

Начало молодого «бабьего» лета на Южном Урале было жарким. Столбик термометра местами подбирался к 30-градусной отметке. С середины текущей недели температура воздуха понизилась, а в ночные и утренние часы отмечались заморозки.

По данным Челябинского Гидрометцентра, ночью и утром с пятого по седьмое сентября в горах и низинах Челябинской области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы: 5 и 6 сентября - до минут четырех градусов, 7 сентября - до минус одного градуса.

С воскресенья, 6 сентября, температура воздуха в дневные часы начнет повышаться (будет выше 20 градусов) и так будет продолжаться, как минимум, до четверга, 10 сентября.

По среднесрочным прогнозам, старое «бабье лето» в этом году следует ждать с 15 по 20 сентября. Воздух будет прогреваться до плюс 25-27 градусов.

По погоде первого дня старого бабьего лета судили обо всей осени. В этот день было ясно, то и осень следует ждать теплой и светлой. Если погода в молодое бабье лето (кроме первого дня) была хорошая, то в старое бабье лето, с 13 по 21 сентября, ждали ненастья.

В Челябинском Гидрометцентре отмечают, что оправдываемость этой народной приметы составляет 74% - из 23 случаев молодого бабьего лета старое повторялось лишь 6 раз.

В Гидрометцентре рассказали, что в Челябинске в период с 1956 по 2006 год «бабье лето» наблюдалось 27 раз (в 53% случаев), причем – 23 раза отмечалось молодое «бабье лето» и 10 раз – старое.

В разные годы «бабье лето» длится от нескольких дней до двух недель. Изредка случается осень без бабьего лета. В Челябинске продолжительность молодого «бабьего лета» составляла от 2 до 10 дней (в среднем 5 дней), старого – от 3 до 9 дней (в среднем 4 дня).

На бабье лето на Руси часто устраивались народные гуляния с хороводами. Начинались свадебные недели. Матушки пироги пекли и столы накрывали, за которыми девушки со всей деревни собирались. Женихи приезжали, чтобы невест посмотреть и выбрать. На «бабье лето» свадьбы играли.