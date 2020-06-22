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Одни пакостят, другим - убирать

Безответственные и некультурные туристы изрядно наследили на Таганае

Фото: 
НП Таганай
Среда обитания
Сегодня, 10:34

Национальный парк "Таганай" (Челябинская область) оказался во власти мусора - "спасибо" дорогим гостям, которые, увы, не умеют культурно отдыхать и не берегут природу.

Как рассказали в нацпарке, вместе с туристами сюда вернулся мусор - во всем своем многообразии. Это окурки, влажные салфетки, фантики от конфеты, пакетики от семечек.

К безответственным посетителям обратилась волонтер и давний друг "Таганая" Евгения Зитева. 

"Зачем вы мусорите в гостях? Ну да, именно в гостях, ведь вы пришли в гости к зверям и птицам, это их дом, вы мусорите у них дома! Почему вы думаете, что за вами обязаны убрать и прибрать?" - совершенно справедливо возмутилась Евгения Зитева.

Спасая природу от последствий вторжения человека, в минувшие выходные в национальном парке работали сразу две волонтерские группы: одна чистила тропы, другая - склоны Двуглавой сопки.

Как отмечают сотрудники "Таганая", мусор, который оставляют после себя туристы, представляет собой вполне реальную угрозу для лесных обитателей: яркие фантики животные могут проглотить, а из окурков в почву, а затем и в воду попадают никотин, токсины и пестициды.

 

 

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