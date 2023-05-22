22.05.2023
Южноуральские справедливороссы вошли в руководящие органы партии
22.05.2023
Благоустройство восьми общественных пространств Челябинска выполнено более чем на треть
22.05.2023
В Челябинске открыто 19 мест для купания
22.05.2023
В Челябинске начинается отключение горячей воды
22.05.2023
Полицейский из Челябинска спас собаку от голода
21.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 22 мая (18+)
Благоустройство восьми общественных пространств Челябинска выполнено более чем на треть
16.05.2023
В сквере у «Станкомаша» установили игровые комплексы и запустили фонтан
15.05.2023
В преображенном Саду камней челябинцев будут ждать гамаки, лежаки и уличные барабаны
27.04.2023
Пруд в Ленинском районе Челябинска станет центром притяжения горожан
24.04.2023
В Челябинске спроектируют укрепление левого берега Миасса от Молодогвардейцев до Окраинского
В Челябинске задержали группу неонацистов
20.05.2023
Росприроднадзор организует внеплановую проверку площадки АО «Южуралзолото ГК»
19.05.2023
Пожар вблизи поселка Вязовая локализован
19.05.2023
Садики, школы и больницы Металлургического района Челябинска останутся без горячей воды
18.05.2023
Текслер: «Будем продолжать оказывать необходимую помощь Октябрьскому району»
17.05.2023