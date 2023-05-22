Благоустройство восьми общественных пространств Челябинска выполнено более чем на треть

В Челябинске готовность восьми общественных пространств, благоустраиваемых в этом году по программе «Формирование комфортной городской среды», составляет на сегодняшний день 37 процентов.

Об этом сегодня, 22 мая, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

По его словам, степень готовности дворовых территорий, вошедших в федеральную программу благоустройства в 2023 году, - 28 процентов.

Готовность объектов, работы на которых в текущем году проводятся по программе инициативного бюджетирования, составляет 23 процента. Инициативы, реализуемые по наказам избирателей, осуществлены на 15 процентов.

«Продолжаем контроль за ходом благоустройства», - подчеркнул Александр Астахов.

Он напомнил, что 15 апреля стартовало голосование по выбору объектов, где комфортную городскую среду будут формировать в 2024 году. По словам Александра Астахова, в настоящее время свой выбор сделали уже свыше 147 тысяч жителей Челябинска.

Напомним, голосование завершится 31 мая.