Центральный район Челябинска цветет и благоухает, осталось лишь высадить цинерарии на Алом поле

Центральный район Челябинска цветет и благоухает – подрядчик уже завершает оформление клумб и цветников.

Как рассказал на аппаратном совещании в мэрии во вторник, шестого июня, глава района Виктор Ереклинцев, высадка цветов на сегодняшний момент выполнена на 99 процентов, осталось лишь украсить цинерариями две клумбы на Алом поле со стороны улицы Красной, у храма Александра Невского.

«Приостановили высадку цинерарии на несколько дней – рассада просто сгорает при такой погоде», - пояснил Виктор Ереклинцев.

По его словам, полив высаженных цветов в районе переведен в ночной режим – поливать растения утром и тем более днем, по словам главы, абсолютно бессмысленно: земля быстро высыхает, цветы не успевают напитаться влагой.

«Параллельно провели мониторинг выпадения цветочной рассады, чего при такой погоде (жара, отсутствие дождей – прим.) избежать было достаточно сложно. Выпадение составило не более пяти процентов», - рассказал Виктор Ереклинцев.

Погибшие цветы подрядчик заменит за свой счет в течение недели.

Как написал Виктор Ереклинцев в своем телеграм-канале, в этом году в Центральном районе высажено более 330 тысяч цветочной рассады на площади 4,9 тысячи квадратных метров.

«Напомню, что мы постепенно сокращаем площади высадки однолетних цветов, отдавая предпочтение многолетним. Так, в 2018 году в районе площадь однолетних цветников составляла девять тысяч квадратных метров», - отметил глава.

Более того, подчеркнул Виктор Ереклинцев, «при реконструкции существующих и благоустройстве новых общественных пространств в проекты по озеленению изначально закладываются только травянистые многолетники и кустарники».