06.06.2023
«Дорожный рывок» в Челябинской области
06.06.2023
В детской школе искусств Челябинска обновили оборудование
06.06.2023
«Автобус жизни» Елены Целищевой: как в Челябинской области помогают бездомным и малоимущим
06.06.2023
Челябинцы не только увидят раритет, но и смогут отправить открытки с его изображением
06.06.2023
В Саду Победы мальчик сломал ногу на недостроенной горке – возбуждено уголовное дело
06.06.2023
Опера-гала концерт: челябинцы услышат «От Монтеверди до Щедрина»
Центральный район Челябинска цветет и благоухает, осталось лишь высадить цинерарии на Алом поле
06.06.2023
В Саду камней Челябинска завершены земельные работы, идет установка поребрика
30.05.2023
Челябинский Сад камней озеленят за 13,9 миллиона рублей
29.05.2023
Центральный район Челябинска демонстрирует качественное озеленение
22.05.2023
В челябинском Саду камней демонтировали старый фонтан
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023