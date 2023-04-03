Челябинцы снова сигнализируют властям об открытых люках в городе

Челябинцы снова и снова обращают внимание властей на проблему открытых люков в городе, которые, несмотря на регулярно принимаемые меры, появляются то тут, то там с завидным постоянством – «растут, словно грибы после дождя».

Сегодня, третьего апреля, очередное обращение об открытом люке - на этот раз в Чурилово – было опубликовано в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

«Открыт колодец в Чурилово, центральная проходная остановка, ориентир - на углу дома по адресу Конструктора Духова, 1. Все выходные был открыт», - написала бдительная горожанка.

Еще один колодец без крышки, весьма глубокий, в субботу, первого апреля, зиял внушительным черным провалом вдоль проезжей части на улице Первой Пятилетки (слева, если смотреть в сторону трамвайного депо). Вероятно, его крышку отодвинули специально и ненадолго, однако в тот момент, когда колодец фотографировали (обеденное время), рядом никого не наблюдалось, и выглядела мрачная дыра посреди газона очень даже опасной.