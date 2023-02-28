28.02.2023
В Златоусте пожарные пытались спасти лежавшего рядом с проезжей частью мужчину
28.02.2023
Челябинцы, уставшие от наглости соседей, обратились к ним от лица собак
28.02.2023
Медиафорум Вершина и Кубок СМИ имени Ольги Давиденко: рост спортивного и профессионального мастерства
28.02.2023
Экс-сотрудника колонии из Каслей отправили за решетку за получение взяток
28.02.2023
На ЧЦЗ металлурги России обменялись опытом, обсудили перспективы и тренды горячего цинкования
28.02.2023
Узбекистан будет поставлять фрукты и овощи в Челябинскую область
Челябинцы, уставшие от наглости соседей, обратились к ним от лица собак
Поводом для профилактической беседы через тематические листовки стали «минные поля» перед офисами
17.02.2023
Челябинская областная ветстанция ждет четвероногих на бесплатную кастрацию
06.12.2022
В Челябинске еще одна домашняя кошка стала жертвой бешенства
08.11.2022
В Челябинске в первые дни ноября от бешенства погибли домашние кот и кошка
11.10.2022
В Челябинске пропала театральная кошка
В понедельник у православных начался Великий пост
27.02.2023
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023