Челябинцы, уставшие от наглости соседей, обратились к ним от лица собак

Уставшие от близости собачьих экскрементов челябинцы обратились к владельцам четвероногих от имени их любимцев.

«Мой хозяин убирает за мной!» - сообщает окружающим пес-супермен, украсивший одну из листовок на ограде перед офисами на улице Монакова в Советском районе. «Убери за мной, пожалуйста» - вторит могучему псу милый щенок, обращаясь к своему невидимому хозяину.

Отметим, сотрудники офисов на первом этаже многоквартирного дома много лет страдают от бескультурного поведения рядом живущих горожан, которые очень запросто подходят вплотную к крылечкам со своими питомцами и бессовестно ждут, когда их милая собачка сделает свое грязное дело.

А люди, приходящие на работу, созерцают целые тропы из экскрементов, ходить по которым – то еще «удовольствие». Подчеркнем, к четвероногим претензий нет совершенно – собаки же не понимают, где им можно сходить в туалет, а где нельзя, и поэтому ответственность с них полностью снимается.

И вот одна сообразительная работница офиса придумала наклеить объявления перед входом следующего содержания: «Здесь нельзя выгуливать собак и оставлять их фекалии! Установлены камеры видеонаблюдения. Владельцы будут привлечены к административной ответственности».

Угроза ли сработала или так странным образом совпало, но куч стало значительно меньше. Увы, но буквально на этой неделе чья-то недобрая рука сорвала обращения (их было два – для большей убедительности) к хозяевам животных. И тут же «нарисовалась» новая куча.

Следом за двумя первыми объявлениями для владельцев собак аналогичные призывы появились по всей длине дома (тот, кто их расклеил, - большой молодец). И как будто бы четвероногие действительно стали меньше гадить у офисов, но совсем не прекратили – «спасибо» их наглым хозяевам-пофигистам, которые плевать хотели на окружающих (а может, и вовсе рады испортить другим людям мир вокруг).

А нужно всего лишь, коли уж собака сходила в туалет именно здесь, убрать за ней. Секундное дело.