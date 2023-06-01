Челябинцы жалуются на «бетон» в детских песочницах и просят речного песка

Жители Челябинска жалуются на «бетон» в песочницах города и просят завозить во дворы речной песок – именно он идеально подходит для детских игр.

Сегодня, первого июня, в День защиты детей жительница южноуральской столицы рассказала о проблеме в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте.

«По новой прогулочной зоне на улице Университетской Набережной, за домом №30, есть детская площадка - напротив моста. В песочнице песок с глиной, в жаркий день он превращается в бетон и пыль. Администрация Калининского района бездействует... Замену песка на речной не произвела», - пожаловалась Ольга Кузьмина.

Челябинцы выражают солидарность с автором поста, оставляя следующие комментарии:

«Песок сначала побывал на стройке, там по нему потоптались всякие бетонщики, потом его привезли детям… Кто ж строительный песок насыпает на детскую площадку? Там речной нужен»;

«Все песочницы, которые я видела, с таким песком. У своего дома регулярно такой «бетон» перекапываю лопатой»;

«Проспект Победы, 119. В песочницу привезли такой же песок».