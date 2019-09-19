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Челябинские энтузиасты одновременно очистят от мусора сразу три озера
Среда обитания
Сегодня, 14:36
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинск в субботу, 21-го сентября, присоединится к всероссийской акции «Сделаем!2019» и наведет порядок сразу на трех озерах: Первом, Смолино и Шершнях.

В челябинской группе предстоящей акции в настоящее время продолжается опрос среди пользователей Интернета. Организаторов большой уборки интересует, какое озеро выберут местные жители для наведения порядка. В настоящее время лидером является Шершневское водохранилище - туда собирается направиться почти 41 с половиной процент участников голосования. На втором месте с результатом в 33,33 процента голосов - озеро Смолино. На Первом озере мечтают навести чистоту 25,23 процента челябинцев.

Уборка начнется на всех трех водоемах одновременно - в полдень. Уже известно, что энтузиасты планируют очистить от мусора северный берег Смолино (рядом с улицей Новороссийской) и северный берег Первого озера.

В России Всемирный день чистоты «Сделаем!» - это волонтерская акция, целью которой является создание одной большой команды для очистки страны от мусора. Акцент в уборках будет сделан на природных территориях: лесах, полянах, берегах водоемов. При сборе мусора организуется раздельный сбор отходов там, где это возможно. Кроме того, команды проведут просветительские акции, продвигая современную систему обращения с отходами, раздельный сбор и переработку.

К акции «Всемирный день чистоты» Россия присоединяется вместе с более чем 150-тью странами мира. В этот день, 21-го сентября, волонтерские уборки мусора на природе и просветительские мероприятия запланированы в 70-ти регионах нашей страны.

Автор: 
Евгения Александрова
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