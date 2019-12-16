НМУ обязывают

Челябинские промышленники пообещали снизить объемы выбросов
Фото: 
АнтиСМОГ
Среда обитания
Сегодня, 14:04

Челябинские промышленники пообещали снизить объемы выбросов в условиях НМУ, установившихся в столице Южного Урала в минувшую пятницу, 13-го декабря. Все выходные жители Челябинска и пригорода жаловались на вонь и плохое самочувствие.

 

Обещание «газовать» поменьше представители промышленных предприятий дали сегодня, 16-го декабря, на экстренном совещании в минэкологии региона, состоявшемся в связи с действующим в ряде городов Челябинской области режимом неблагоприятных метеоусловий первой степени. Как отмечают в пресс-службе министерства, накоплению в приземных слоях атмосферы вредных веществ способствуют погодные условия.

В выходные в минэкологии поступали обращения жителей Челябинска и Копейска. Люди жаловались на запах гари, который, по мнению экспертов, является совместной «заслугой» работающих на угле предприятий энергетической отрасли, пожаров на Коркинском разрезе (куда в срочном порядке выехал министр экологии региона Сергей Лихачев и рядом с которым работает передвижная лаборатория министерства) и автотранспорта.

Промышленные предприятия Челябинска решили не подливать масла в огонь и снизить объемы выбросов в атмосферу. Так, на ЧЭМК в данный момент приостановлена работа восьми печей электродного производства, двух печей цеха извести, нагрузка на еще одну печь сокращена на 20 процентов. На Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК) остановлена работа доменной печи (ее ждет капитальный ремонт) и конвертора (предприятие проводит модернизацию - новый конвертор запустят в феврале 2020-го года).

На пониженном производстве работает и ООО «Мечел-Кокс» (текущее производство составляет 65 процентов от допустимой мощности), а в период НМУ выбросы снижены еще на пять процентов.

Челябинский цинковый завод ощутимо снизил нагрузку на печи (от 15-ти до 44-х процентов). Сегодня из пяти печей обжига работают лишь три.  

На заводе Минплита на 12 процентов снижены выбросы основного источника загрязнения - первой технологической линии, остановили разгрузку сырья. С завтрашнего дня технологическая линия будет остановлена на месяц. С 26-го декабря по седьмое января все производство на заводе будет полностью остановлено.

Сергей Лихачев потребовал от предприятий и дальше соблюдать установленные законодательством требований.

В свою очередь, активисты «АнтиСМОГа» в выходные осуществляли общественный контроль и экологический мониторинг чистоты воздуха в пяти районах Челябинска (Тракторозаводском, Советском, Калининском, Центральном и Курчатовском), откуда поступало наибольшее количество жалоб.

Общественная экологическая лаборатория выезжала на контрольные точки промышленных предприятий и по обращениям жителей. На большинстве точек в пробах воздуха было зафиксировано наличие оксида углерода (СО) в рамках минимально разовой предельно допустимой концентрации (по результатам замеров в течение 20 минут). Также на одной из точек зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации формальдегида (Н2СО). По результатам нарушения природоохранного законодательства составлены акт и протокол отбора проб, которые направлены в соответствующие надзорные органы.

СПРАВКА

Оксид углерода (CO) - газ, относящийся к четвертому классу опасности, является продуктом горения. Это бесцветный газ без запаха. При вдыхании его молекулы связываются с гемоглобином крови и препятствуют переносу кислорода.

Формальдегид (Н2СО) относят ко второму классу. В воздухе вреден, в первую очередь, для слизистых и кожных покровов. Он вызывает раздражение, зуд, сыпь.

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Теги
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