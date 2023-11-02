Челябинские власти сообщили о подготовке к ликвидации свалки на берегу Карпова пруда

Сотрудники управления экологии и природопользования администрации Челябинска взялись за несанкционированную свалку строительного мусора в СНТ «Мичуринец», о которой накануне, первого ноября, заявили представители Народного фронта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в настоящее время представители управления занимаются уточнением геоданных границ захламленной территории близи Карпова пруда, определяют морфологический состав отходов в соответствии с их федеральным классификационным каталогов.

В администрации города пояснили, что данная работа проводится с целью дальнейшей организации закупки на ликвидацию несанкционированной свалки.

Напомним, жители СНТ «Мичуринец» пожаловались общественникам на то, что берег водоема завален кусками бетона, кирпичами, строительными смесями.