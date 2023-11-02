02.11.2023
В Челябинске состоится юбилейный турнир по дзюдо памяти Петра Сумина
02.11.2023
Юный челябинский стрелок завоевал «бронзу» первенства России
02.11.2023
Всё для Победы! В стремлении помочь фронту в Челябинске объединились депутаты, ветераны и простые труженики
02.11.2023
Челябинцы возмущены до глубины души вырубкой деревьев возле ледовой арены «Трактор»
02.11.2023
Челябинские власти сообщили о подготовке к ликвидации свалки на берегу Карпова пруда
02.11.2023
Конференция для режиссеров театрализованных представлений и праздников пройдет в Челябинске
Челябинские власти сообщили о подготовке к ликвидации свалки на берегу Карпова пруда
01.11.2023
На берегу Карпового пруда в Челябинске выросли кучи строительного мусора
27.10.2023
Глава СКР поставил на контроль проверку жалобы о крупной незаконной свалке в Челябинске
08.10.2023
В Челябинске отметили День рождения Президента России
06.10.2023
Челябинская область отправила на передовую медицинскую кровать для танкистов
Ливневую канализацию Челябинска ждет масштабная реконструкция в течение десяти лет
01.11.2023
Жители коркинской Дубровки категорически не хотят жить рядом с асфальтовым заводом
31.10.2023
Жалобой жителей челябинского поселка на тяжелую жизнь заинтересовался Бастрыкин
31.10.2023
Валуны в Саду камней Челябинска «заговорили» с людьми
30.10.2023
В школах Челябинска начались каникулы
30.10.2023