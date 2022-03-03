Челябинский зоопарк приветствует вышедшего из спячки Харитона

Челябинский зоопарк приветствует вышедшего из зимней спячки гималайского мишку Харитона.

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Видео, на котором хорошо видно, как красив нос проснувшегося и что-то усердно жующего косолапого, сотрудники учреждения разместили сегодня, третьего марта, в своем телеграм-канале.

Напомним, осенью прошлого года пожилой медведь довольно сильно болел – его лечили от отравления. И, к счастью, Харитона удалось выходить и поставить на лапы (а вот бурых мишек Машу и Степана спасти, к огромному сожалению, не удалось).

Напомним, бурая красотка Шкода, самая молодая медведица челябинского зоопарка, проснулась еще 18-го февраля – крепко и беспробудно косолапая спала два месяца, с 19-го декабря.

Вчера, второго марта, в сообществе «Челябинский зоопарк» в ВКонтакте появился веселый пост о том, что следом за самой Шкодой проснулся ее аппетит.

«И все же рацион еще не полный, количество еды и позиции увеличиваются постепенно. Сегодня в ее меню: нежный йогурт «Агуша», много хрустящей морковки, творожок с яйцами, хлеб, яблоки», - рассказали сотрудники зоопарка.