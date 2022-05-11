Циклон ослабит напряженность пожароопасной ситуации на Урале

Циклон, который принес дожди на Урал, ослабит напряженность пожароопасной ситуации.

Как рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко, в прошедшие четверо суток, с седьмого по 10 мая, на Урале преобладала сухая теплая погода. В Челябинской, Свердловской и Курганской областях класс пожарной опасности достиг высокого четвертого уровня.

«По данным спутникового мониторинга природные пожары наблюдаются во многих районах Свердловской, Курганской области, Тюменского юга. Восточный ветер принес дым этих пожаров на территорию Свердловской области», - отметила Шепоренко.

По данным ГУ лесами челябинской области, на территории Южного Урала за минувшие майские праздники ликвидировано 50 лесных пожаров на площади 258 гектар. С 30 апреля в регионе действует особый противопожарный режим, в соответствии с которым все штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесу увеличиваются вдвое.

В среду, 11 мая, вблизи Урала проходит циклон, который вызвал дожди в Челябинской области, на юге Пермского края и Свердловской области, на западе Курганской области.

В Челябинской области уже 10 мая прошли дожди по всей территории. Наибольшее количество осадков выпало на юге региона. Сегодня в Кизильском отмечены сильные дожди – за 12 часов выпало 27 миллиметров осадков.

«В ближайшие 5-7 дней ожидается умеренно теплая погода, будут перепадать кратковременные дожди, что постепенно ослабит напряженность пожароопасной ситуации на Урале», - прогнозирует Галина Шепоренко.