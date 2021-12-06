Дело о загрязнении «Ромкором» реки в Троицком районе передано в Росприроднадзор

Министерство экологии Челябинской области возбудило в отношении ООО МК «Ромкор» дело об административном правонарушении по факту нарушения правил охраны водных объектов (сброса в реку Санарка загрязняющих веществ), ответственность за которое предусмотрена статьей 8.13 КоАП РФ.

Помимо этого, предприятию придется отдельно ликвидировать нарушение и заплатить ущерб.

В ходе административного производства специалисты министерства экологии региона неоднократно выезжали на место совершения административного правонарушения в Троицкий район для установления лица, допустившего сброс загрязняющих веществ в реку. Кроме того, привлекались специалисты испытательной лаборатории ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федерального округа» (ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО») филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» по Челябинской области для отбора проб компонентов природной среды на предмет выявления загрязнения.

Отбор проб компонентов природной среды показал значительные превышения по аммонию-иону (маркерное загрязняющее вещество для свиноводческих комплексов).

Специалисты министерства экологии совместно с администрацией Троицкого муниципального района и местными жителями установили, что сброс резкопахнущей жидкости (с запахом свиного навоза) на почву осуществило ООО МК «Ромкор». Резкопахнущая жидкость по естественному уклону местности попала в реку Санарка, которая впадает в реку Уй (источник питьевого водоснабжения города Троицка), что повлекло его загрязнение.

В связи с тем, что ООО МК «Ромкор» отнесено к объектам, оказывающим значительное негативное воздействие на окружающую среду, оно подлежит федеральному государственному экологическому надзору, который на территории Челябинской области осуществляет Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Министерством экологии составлен протокол об административном правонарушении в отношении ООО МК «Ромкор» и направлен в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора для рассмотрения по существу и привлечения предприятия к административной ответственности.

Кроме того, Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора должно рассчитать ущерб, нанесенный окружающей природной среде, а предприятие должно будет его возместить и провести работы по рекультивации загрязненных земель.

Напомним, в ноябре этого года губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что виновные в экологическом ЧП в Троицком районе обязательно будут наказаны.