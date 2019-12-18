Депутаты ЗСО на свои средства посадят деревья в городском бору взамен тех, которые вырубят ради больницы

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш и ряд депутатов регионального парламента готовы внести свой вклад в проведение компенсационных высадок в городском бору, где предлагается вырубить часть зеленых насаждений для строительство детского хирургического корпуса.

Напомним, Челябинская область может получить федеральные средства на строительство современного, очень необходимого региону детского хирургического корпуса, в котором планируется разместить и отделение онкогематологии.

Деньги готовы выделить уже в будущем году. Но тут камнем преткновения стало место строительства. Проработав все варианты, решили разместить корпус в непосредственной близости от действующих отделений. Но для этого придется вырубить часть городского бора (в том числе и ряд здоровых деревьев).

Сегодня, 18 декабря, депутаты комитета ЗСО по экологии и природопользованию обсудили поправки в постановление «Об утверждении границ памятника природы Челябинской области Челябинский (городской) бор».

Министр экологии области Сергей Лихачев пояснил, что вырубка части бора – мера вынужденная. Из состава бора предлагается исключить участок, на котором планируется построить хирургический корпус, и территории, занятые захоронениями (за границами Митрофановского кладбища). Под строительство будет выделено 4,2 гектара, при этом под застройку будет отведено только 1,6 гектара. На остальной территории планируется сохранить деревья, сделать дорожки, навести порядок, установить освещение и в будущем здесь смогут гулять маленькие пациенты.

«Одновременно в состав памятника природы включается территория около 60 гектаров, что в 10 раз больше исключаемой», - подчеркнул министр. В итоге площадь городского бора увеличится на 54,13 гектара.

На месте будущего строительства придется вырубить часть здоровых деревьев. Взамен предлагается высадить новые деревья.

По этому вопросу в социальных сетях развернулась нешуточная дискуссия, порой переходящая все рамки нравственности. Часть жителей выступает категорически против вырубки части бора. Другая часть, в том числе родители детей, перенесших тяжелые заболевания, и общественные организации помощи особым детям, просит депутатов поддержать предложение об изменении границ бора ради жизни детей.

Как отметил председатель комитета Константин Струков, на каждые два обращения в защиту строительства приходится одно обращение за сохранение бора.

Во время заседания Константин Струков, его зам по комитету Александр Федоров и первый вице-спикер Юрий Карликанов рассказали, что готовы за счет личных средств закупить 1200 деревьев, чтобы высадить их взамен планируемых к вырубке.

Председатель регионального парламента Владимир Мякуш не останется в стороне. Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» спикер, он также намерен внести свой финансовый вклад в проведение компенсационных посадок. При этом депутаты проконтролируют, чтобы закупались не маленькие саженцы, а полноценные взрослые деревья и чтобы за ними осуществлялся должный уход, пока они приживаются на новом месте. Деревья планируется высадить уже весной, в том числе и на территории, прилегающей к ЧОДКБ.

Проект постановления поддержан членами комитета и будет рассмотрен на ближайшем заседании ЗСО, которое состоится 26 декабря.