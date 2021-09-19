Дикие совы, которых вылечил челябинский Айболит, обрели свободу в заповедном лесу

Две молодые дикие совы – уральская неясыть и ушастая болотная сова – вчера, 18-го сентября, обрели свободу, вернувшись в дикую природу.

На волю птиц выпустили в заповедном бору на озере Чебаркуль. Сов привезли сюда из Челябинска, где они проходили лечение и реабилитацию в приюте для диких животных и птиц «Спаси меня» - восстановлением здоровья пернатых занимался известный южноуральский ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян.

Крылатых пациенток, набравшихся сил и здоровья, в Чебаркульский бор везла целая делегация – сам челябинский Айболит, заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков, слушатели Школы зооволонтеров и представители ОГУ «Особо охраняемые природные территории».

Как сообщает пресс-служба минэкологии региона, кроме этого, на озере Чебаркуль были установлены природоохранные таблички, которые будут информировать посетителей экотропы о населяющих озеро лебедях и редких птицах, занесенных в Красную книгу Челябинской области.

«Мы стараемся выпускать животных и птиц, прошедших реабилитацию в наших особо охраняемых природных территориях, с целью их быстрой адаптации и возможности проживания в дикой природе», - отметил Виталий Безруков.

По его словам, именно здесь обширная кормовая база и нет влияния человека, поэтому животные и птицы находятся в максимальной безопасности.

«К тому же мы стараемся создавать экотропы, чтобы посещающие их туристы могли наблюдать диких животных и птиц и экологически просвещаться, в том числе благодаря информационным табличкам, которые размещают волонтеры. Проект по развитию природоохранного мышления реализуется в рамках Школы зооволонтеров на грант губернатора Челябинской области при поддержке Фонда Гражданских инициатив Южного Урала», - напомнил Виталий Безруков.

По словам создателя фонда «Спаси меня» Карена Даллакяна, в центре есть птицы, которые никогда не будут возвращены в дикую природу, потому что получили серьезные повреждения крыльев от рук браконьеров. Зооволонтеры во время обучения в школе наблюдали за пернатыми и помогали травмированным птицам и лебедям. Тех птиц, которых удалось вылечить и реабилитировать, выпускают в дикую природу.

«Сегодня, например, мы выпустили двух сов, которые успешно прошли лечение и реабилитацию. Сейчас птицы пройдут адаптацию и смогут спокойно прижиться в дикой природе», - заключил Карен Даллакян.