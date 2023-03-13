Экологическая тропа в «Парковом» будет обустроена до середины августа

Экологическую тропу «ЧистоПарковый» в Курчатовском районе Челябинска обустроят до 15 августа 2023 года.

Новое общественное пространство, где можно будет активно заниматься спортом под открытым небом, появится благодаря программе инициативного бюджетирования. Напомним, идея тропы принадлежит школьникам из образовательного центра №5.

Экотропу «ЧистоПарковый» обустроят в границах улиц Александра Шмакова, Скульптора Головницкого, Габдуллы Тукая и Генерала Брусилова. Заказчиком является управление экологии и природопользования администрации Челябинска. Закупка была размещена десятого марта. В настоящее время (до 20 марта) ведется прием заявок от потенциальных исполнителей муниципального контракта, начальная (максимальная) стоимость которого составляет 13 миллионов 297 тысяч рублей.

Как отмечается в технической документации, обустройство тропы будет произведено в рамках реализации инициативного проекта «с целью экологического воспитания челябинцев и учащихся образовательного центра №5, расположенного рядом с территорией городского леса, пешеходным маршрутом, охватывающим различные биоценозы в их естественном природном окружении».

После подготовительных работ, устройства покрытий на экологической тропе установят 14 скамеек, столько же урн, перголу, входную группу, обустроят несколько воркаут-площадок с комплексами из трех, пяти турников, шведских стенок, двойного рукохода, рукохода «Зигзаг», двухуровневого рукохода, скамеек для пресса, каната и колец, турников (в том числе тройных), двойных, разноуровневых брусьев.

Кроме того, на тропе «ЧистоПарковый» установят 13 стендов, четыре указателя, трибуну, организуют освещение. Украшением нового общественного пространства станут деревья со скворечниками.

Гарантийный срок на благоустройство – один год с момента приемки объекта.

Напомним, в 2023 году в «Парковом» планируется также обустроить сквер в различными функциональными зонами, который появится в березовой роще рядом с улицей Бейвеля.

Концепции обоих общественных пространств осенью прошлого года оценила мэр Челябинска Наталья Котова, прогулявшаяся по «Парковому» в компании главы Курчатовского района Сергея Антипова.