13.03.2023
Экологическая тропа в «Парковом» будет обустроена до середины августа
13.03.2023
В медсанчасти ММК открыли кардиоаритмологический центр и обновили регистратуру поликлиники
13.03.2023
Мошенник обманул юного жителя Златоуста
13.03.2023
Челябинск готовится к весенним субботникам
13.03.2023
Ирина Гехт и Наталья Баскова подписали договор о сотрудничестве
13.03.2023
Челябинцы увидят «Русский костюм от-кутюр», мультимедийно
Экологическая тропа в «Парковом» будет обустроена до середины августа
Челябинцы смогут активно заниматься спортом и отдыхать в тени деревьев
03.03.2023
Шайбу, шайбу! Турнир «Солнечный лёд» в Курчатовском районе растопил сердца болельщиков
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
20.02.2023
Связующая нить: в Курчатовском районе поздравили защитников Отечества разных поколений
07.02.2023
В учебных заведениях Курчатовского района проходит марафон открытия «Движения первых»
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023
Южноуральцы пробежались по «Лыжне Тихонова»
12.03.2023
Полицейские Челябинска организовали операцию по поиску пропавшей студентки
12.03.2023
Челябинские власти отреагировали на сигнал общественников о варварской обрезке деревьев
10.03.2023
«Утраченный Челябинск» с Юрием Латышевым
10.03.2023