Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух

Росприроднадзор внепланово проверит основных загрязнителей воздуха в Челябинске в связи с жалобами жителей на плохое состояние атмосферного воздуха в городе.

Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице в телеграм-канале.

Жители Челябинска обратились к главе надзорного ведомства за помощью - в городе стоит смог, дышать нечем.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в июле 2022 года средняя за месяц концентрация формальдегида в воздухе превысила допустимый норматив в 1,9 раза. В отдельные дни отмечались превышение нормативных значений по сероводороду и озону – восемь ПДКмр, фториду водорода –2,2 ПДКмр, формальдегиду – 1,3 ПДКмр, оксида углерода, диоксида азота, фенола – 1,1 ПДКмр.

Челябинцы просят главу Росприроднадзора лично вмешаться и решить проблему.

«Мы знаем о ситуации - только сегодня наши специалисты зафиксировали 26 превышений содержания вредных веществ в воздухе», - отметила Светлана Радионова.

По ее словам, в городе ежедневно проводится мониторинг состояния атмосферного воздуха и анализируются замеры с контрольных точек Челябинского электрометаллургического завода (ЧЭМК).

Росприроднадзор уже обратился в прокуратуру за разрешением на внеплановую проверку основных загрязнителей.

«Проблему со смогом в Челябинске будем решать, - заверила челябинцев глава Росприроднадзора. - Люди имеют право на чистый воздух».

Напомним, в Челябинске с третьего по 11 августа установились неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в воздухе. Горожане жаловались на смог, дымку, ухудшение самочувствие. В минэкологии региона все объясняли все дымом от лесных пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа, который добрался до Челябинска. В этот период в областном центре ежедневно фиксировались случаи превышения ПДКмр сероводорода, формальдегида, фенола.

«По данным территориальной системы мониторинга, в г. Челябинске в период с 4 по 7 августа 2022 года фиксировались неоднократные превышения, в том числе в ночное время, по взвешенным веществам и формальдегиду. Вся информация незамедлительно была передана в надзорные органы, включая Росприроднадзор», - сообщили агентству в министерстве экологии области.

По мнению ведомства, данные превышения были связаны с деятельностью предприятий, в том числе федерального надзора, металлургических заводов (так как в ночное время загрязнение от автотранспорта минимально).

«В связи с изложенным усиление контроля над федеральными предприятиями будет способствовать улучшению ситуации с атмосферным воздухом в г. Челябинске», - подчеркивают в минэкологии.

По данным Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинска, на текущий момент превышения загрязняющих веществ отсутствуют.