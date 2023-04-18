Главный фонтан Челябинска на этой неделе начнут «оживлять» после зимы

В Челябинске на этой неделе планируют начать расконсервацию и обслуживание технического оборудования главного городского фонтана на площади Революции.

Об этом сегодня, 18 апреля, сообщили в администрации Советского района.

Напомним, обслуживание гидротехнического сооружения в этом сезоне (до 15 октября включительно) обойдется бюджету в восемь миллионов 695 тысяч рублей 427,84 рубля.

После того как фонтан будет запущен в работу, подрядчик, получивший данный муниципальный контракт, должен ежедневно, до истечения срока его действия, осуществлять визуальное обследование целостности конструкций, исправности функционирования фонтана, производить визуальный осмотр технологического оборудования, трубопроводов и чаши фонтана, осматривать техническое помещение.

Как рассказали в администрации Советского района, в настоящее время власти отрабатывают также вопросы по восстановлению гранитных покрытий, поврежденных за зиму, и вопросы оптимизации доступной безбарьерной среды на общественных пространствах.

Речь об этом велась на выездном совещании заместителя главы района Евгения Петрова в скверах на Театральной площади и площади Революции, на центральных клумбах которых в скором времени начнутся работы по уходу за высаженными в 2021 году многолетниками.