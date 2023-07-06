Краснокнижной савке в Челябинской области усилят защиту

Краснокнижной савке, обитающей в Варненском районе Челябинской области, усилят защиту.

Вопрос сохранения редкой птицы, занесенной в Красные книги Российской Федерации и Южного Урала, обсудили на заседании охотхозяйственного совета в минэкологии региона – по поручению губернатора Алексея Текслера, к которому, как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», с предложениями о неотложных мерах по сохранению пернатой отряда гусеобразных ранее обращался Экспертный совет по заповедному делу.

Докладчиком на заседании выступил член Координационного совета при губернаторе Челябинской области по вопросам экологии, кандидат биологических наук, заслуженный эколог Российской Федерации Александр Лагунов.

Члены совета поддержали ряд озвученных им мер по сохранению савки, в том числе инициативы по ограничению на озерах Большой Каратай, Тулак, Чекотай Варненского района охоты на водоплавающую дичь в весенний период и смещению сроков охоты в осенний период, а также по усилению охранных мер, проведению постоянного мониторинга на водоемах, где гнездится савка.

Отметим, по данным специалистов-орнитологов, савка обитает в двадцати регионах страны, включая Южный Урал. Численность мировой популяции вида составляет 8-13 тысяч особей, гнездовая численность в России – лишь 350-500 пар.

Причин тому, что эти птицы находятся в опасности как вид, – достаточно. В числе целого ряда антропогенных угроз - уничтожение и деградация гнездовых местообитаний савки из-за осушения, загрязнения, гидрологических работ, выжигания тростника.

В гнездовой период савка крайне чувствительна ко всему происходящему вокруг, очень беспокойна: потревоженные птицы могут долго не возвращаться в гнездо, что приводит к гибели кладок.

Среди других серьезных угроз - сетевой лов рыбы, в том числе засорение водоемов брошенными сетями, и охота - в первую очередь, осенняя.