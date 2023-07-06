06.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 7 июля (18+)
06.07.2023
Петр Конарев в очередной раз не сумел выйти из СИЗО
06.07.2023
В Челябинске впервые покажут спектакль «Наследник» со звездами театра и кино
06.07.2023
Жители Троицка устали жить без горячей воды и пожаловались губернатору
06.07.2023
В Калининском районе Челябинске реализуют КРТ на площади в три гектара
06.07.2023
Студенты ЮУрГГПУ проходят практику в Калининградской области
Краснокнижной савке в Челябинской области усилят защиту
20.06.2023
Экспертный совет по заповедному делу пытается сохранить в Челябинской области краснокнижную савку
11.01.2023
Южноуралец спас травмированного орлана-белохвоста, оказавшегося в мороз на трассе
22.10.2022
Полиция изъяла у жителя Челябинской области 27 пернатых узников из Красной книги
12.05.2022
Охотник из Еткульского района убил краснокнижного лебедя
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023
В Челябинской области вновь прогнозируют ливни, грозы и град
05.07.2023
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023