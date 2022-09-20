20.09.2022
Ради новой дороги: в Челябинске закрывают подъезд к 51-й школе
20.09.2022
Только за одни сутки выявлено больше тысячи заболевших ковидом южноуральцев
20.09.2022
Начальница почты из Чебаркуля похищала доплаты ко Дню пожилого человека
20.09.2022
Вымогатели шантажировали жительниц Магнитогорска, выложивших свои приватные фото в соцсети
20.09.2022
ММК презентует свои высокопрочные стали на международной выставке в Казахстане
20.09.2022
Медведь решил прогуляться в Миасском округе
Медведь полакомился в нацпарке «Таганай» и искупался в нацпарке «Зигальга»
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022