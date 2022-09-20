Медведь полакомился в нацпарке «Таганай» и искупался в нацпарке «Зигальга»

Медведь похозяйничал в национальном парке «Таганай» (Златоустовский округ, Челябинская область). Косолапый вандал ради любимого лакомства разрушил целую «аллею» муравейников в районе тропы, ведущей к Монблану. А на прошлой неделе медведь, который любит искупаться, заглянул в нацпарк «Зигальга».

«В поисках деликатесов мохнатый вандал разворошил некоторые купола до основания, и кое-где даже заметны отпечатки огромных лап», - сообщили в нацпарке.

Специалисты отметили, что медведи обожают лакомиться муравьями, а особенно, их личинками. «Сам процесс похож на смакование: топтыгин кладёт облизанную лапу на муравейник, ждёт, когда её облепят встревоженные обитатели лесного дома, слизывает их, а потом повторяет процедуру заново», - рассказали в нацпарке.

Помимо удовольствия излюбленное лакомство приносит медведям и пользу. «Муравьиная кислота избавляет хозяина тайги от паразитов, а выделяемое муравьями вещество помогает справиться со многими внутренними недугами», - пояснили специалисты.

А вот для муравьев такая встреча не сулит ничего хорошего и наносит лишь урон. А если нежданный косолапый гость нагрянет поздней осенью, то санитары леса рискуют остаться без собственного жилища в морозы (они попросту не успеют его восстановить к зиме).

А на прошлой неделе, когда началось «бабье лето» и в регион пришло тепло, один из медведей решил продлить купальный сезон в национальном парке «Зигальга». «Ванны сейчас, осенью, принимают лишь самые матёрые мишки. Молодняк и медведицы, совсем как люди, предпочитают окунаться только в жаркую погоду», - отметили в нацпарке.

Специалисты подчеркивают, что каждый топтыгин знает наперечёт все купальни в районе своего обитания и мирно делит их с сородичами.

Напомним, ближе к холодам медведи стали все чаще появляться и около жилья людей. Незваных косолапых гостей видели в на озере Банное (Магнитогорский городской округ), возле горнолыжного курорта «Завьялиха», в поселке Вязовая (Усть-Катавский городской округ) и недалеко от поселка Михеевка (Миасский городской округ).