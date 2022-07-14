Минэкологии: реку Миасс в Челябинске избавит от зеленых водорослей «Медведка»

Министерство экологии региона сообщило о реализации нового этапа по очистке водной поверхности реки Миасс в черте Челябинска от растительности и наплавного мусора с помощью техники.

Для проведения основных работ подведомственное министерству ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» привлекло исполнителя работ со специализированным оборудованием для поддержания эстетического состояния водных объектов.

Работы по очистке акватории реки Миасс начаты шестого июля. По состоянию на 14-е июля был собран поверхностный бытовой и растительный мусор, а также поверхностные зеленые водоросли на трех участках от моста по Свердловскому проспекту до моста на общей площади 20,79 гектара.

«Работа по срезке и сбору водной растительности выполняется специальным оборудованием, установленным на лодке «Медведка», которая вышла на воду 14-го июля», - рассказал первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев.

ОГКУ «Центр экологического мониторинга» планирует продолжить работы по очистке реки Миасс и в сентябре – октябре 2022 года. В этот период планируется очистка акватории от плотины пруда «Коммунар» до Ленинградского моста. Общая площадь восьми участков реки Миасс на этой территории составляет 58,48 гектара.

В целом работы, направленные на экологическую реабилитацию реки Миасс и поддержание благоприятного эстетического и санитарного состояния реки в центральной части Челябинска, проводятся ежегодно в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Челябинской области».

Отметим, челябинцы с завидным постоянством жалуются на плачевное состояние Миасса, отмечают запущенность реки и общественники. Так, в начале июля проблема с городским водоемом была освещена в сообществе «Текслер, помоги» в ВКонтакте. Минэкологии региона в этой же группе ответило, что начало очистки поверхности Миасса не за горами. Еще бы сами жители не пакостили и ничего не бросали в воду.