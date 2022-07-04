Челябинск в шоке от состояния Миасса, минэкологии обещает скорую очистку реки

Челябинск пребывает в шоке от плачевного состояния реки Миасс, министерство экологии региона обещает скорое начало очистки многострадального городского водоема.

О проблеме с водоемом накануне вечером, третьего июля, в сообществе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте написал эксперт региональной Общественной палаты Константин Лопин, назвав свой пост «Что происходит с рекой Миасс?».

«Люди и чиновники, откройте глаза уже, пожалуйста. Первые – должны меньше мусорить на новой набережной, да и в целом в регионе. Вторые же - следить и принимать меры, а не просто фиксировать ужасное состояние реки», - отметил Константин Лопин.

Другие жители Челябинской области в группе обращений губернатору также начали обсуждать водную проблему региона.

«Центр села Миасское. Рядом с тем местом, где этот поток из фекалий впадает в реку Миасс, принято решение о строительстве набережной. Хотелось бы понять смысл таких вложений», - отметил Александр Иконников.

«Я работала на башенном кране напротив реки Миасс (напротив ТРК «Родник»). В том месте, где они якобы чистили реку и где была их база, я наблюдала, как они целыми днями сидели и ничего не делали, а во что-то играли - я имею в виду рабочих. Техника простаивала, а все считали, что работа идет, река чистится. В общем, получали бабки, ничего не делая. И никакого контроля», - заявила Светлана Мухамедьярова.

«Они только деревья умеют рубить», - заметил Дмитрий Кузнецов.

«Лучше спросите, что происходит с людьми??? Когда мы начнем понимать и беречь то, что досталось нам от дедов???» - задался вопросом Ильдар Кутлухужин.

«Пора вводить бешеные штрафы за мусор, за речки с фекалиями и так далее. Экологии нужно начать работать, а не штаны протирать в кабинетах под кондиционером», - написал Сергей Сорокин.

Министерство экологии Челябинской области сегодня утром, четвертого июля, опубликовало под постом Константина Лопина развернутый комментарий, посвященный реке Миасс. Приводим официальный ответ пресс-службы министерства полностью: «Мероприятия по очистке водной поверхности реки Миасс в городской черте от растительности и наплавного мусора планируется начать с этой недели.

В настоящий момент подведомственным министерству ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» проведены конкурсные процедуры по подбору и закупке специализированной техники, но, по объективным причинам, связанным с обстановкой в стране и мире, изменились сроки поставки данного оборудования. В связи с этим для очистки акватории реки Миасс в городской черте в ближайшее время определен подрядчик.

В целом работы, направленные на экологическую реабилитацию реки Миасс и поддержание благоприятного эстетического и санитарного состояния реки в центральной части города Челябинска, проводятся ежегодно в рамках подпрограммы «Охрана водных объектов на территории Челябинской области» регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».