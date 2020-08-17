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Большая уборка

На озере Еловое участники экологической акции собрали двести мешков мусора

Среда обитания
Сегодня, 09:58
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Автор: 
Евгения Александрова

На озере Еловое (Челябинская область) в субботу, 15-го августа, участники экологической акции - а это более ста человек из числа добровольцев и профессиональных дайверов - совместными усилиями собрали двести мешков мусора.

О результатах первого дня акции на своей странице в ВКонтакте сообщил заместитель председателя комиссии по экологии Общественной палаты Российской Федерации Олег Дубровин, вместе с другими неравнодушными к проблемам окружающей среды южноуральцами внесший свой вклад в очистку уникального водоема.

«Двести мешков мусора, бесконечное количество пластиковых бутылок, кровати (пружины), детали автомобилей, много стекла, алюминиевые банки, предметы мебели и многое другое собрали на озере Еловое экологические волонтеры из Челябинска, Чебаркуля, Миасса, Еманжелинска, Кундравов, Екатеринбурга и других территорий. Я очень рад, что вопросы улучшения экологии Южного Урала могут объединить жителей разных муниципалитетов, всех тех, кто отдыхает в Челябинской области и радуется ее красотам! Мы можем многое, главное - начать!» - отметил Олег Дубровин.

Общественник выразил благодарность Артему Уральскому, Вячеславу Ларину, Павлу и Нелли Бубенковым, Андрею и Артему Самокатовым, Илье Александрову, Марине Дымовой, Светлане Беляевой, Ольге Малаховой и всем остальным участникам экологического события.

В воскресенье, 16-го августа, экоактивисты провели аналогичную акцию «Чистый берег Чебаркуля», а 19-го августа займутся расчисткой русла одной из рек, впадающих в озеро Большой Кисегач.

Фото со страницы Олега Дубровина в ВКонтакте

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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