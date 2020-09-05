На проспекте Ленина в Челябинске уложили рулонный газон
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Сегодня, 19:41
В Челябинске сегодня, пятого сентября, закончена укладка рулонного газона на проспекте Ленина.
Как сообщает пресс-служба городской мэрии, газон был уложен по обеим сторонам ключевой улицы города.
Зеленое покрытие появилось на участке от Свердловского проспекта до Лесопарковой.
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