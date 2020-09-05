ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

На проспекте Ленина в Челябинске уложили рулонный газон

Среда обитания
Сегодня, 19:41
Размер текста

В Челябинске сегодня, пятого сентября, закончена укладка рулонного газона на проспекте Ленина.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, газон был уложен по обеим сторонам ключевой улицы города. 

Зеленое покрытие появилось на участке от Свердловского проспекта до Лесопарковой.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
02.09.20 10:25
Туристы «убивают» природу
01.09.20 14:07
Безруков нашел исчезнувшее озеро
01.09.20 12:27
В Челябинской области исчезло озеро
31.08.20 15:53
В парке «Зюраткуль» появилась новая туристическая тропа до хребта Москаль
31.08.20 14:24
В Челябинске на разделительной полосе по улице Чичерина поселились 33 рябины
31.08.20 10:46
В нацпарке «Зигальга» официально запретили охоту и заготовку древесины
27.08.20 10:43
Проект туристического кластера «Горный Урал» прошел предзащиту
26.08.20 09:43
Большая Каменная река Таганая обзаведется «спрятанной» точкой обзора
25.08.20 15:00
В Челябинске начался переезд деревьев с улицы Татищева в «Парковый-2»
25.08.20 10:20
Челябинцы заявляют об ухудшении экологической обстановки в области
Общество
Вчера, 14:25
В Челябинской области продлен режим повышенной готовности
Среда обитания
Сегодня, 13:24
«Бабье лето» в Челябинской области взяло небольшую передышку, но еще вернется
Новости
Сегодня, 19:20
Общество
Челябинск посетил выдающийся разведчик, Герой России Юрий Шевченко
Вчера, 18:12
Экономика
Доля новых онлайн-вкладов в ВТБ летом достигла 60 процентов
Вчера, 18:07
Общество
«Умный» стул принес студентке ЮУрГУ полмиллиона рублей
Вчера, 17:18
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 5-7 сентября
Вчера, 17:01
Общество
Веники и арбузы завозятся в Челябинскую области исключительно из Узбекистана
Материалы рубрики
03.09.20 11:12
Среда обитания
Минэкологии исключает часть «Зигальги» из территории охотничьего угодья
31.08.20 14:24
Среда обитания
В Челябинске на разделительной полосе по улице Чичерина поселились 33 рябины
24.08.20 14:48
Среда обитания
Прокуратура встала на защиту озера Аракуль, которое может погибнуть по вине чиновников
20.08.20 15:47
Среда обитания
В воскресенье Большой Кисегач ждет всех желающих освободить его воды и берег от мусора
19.08.20 17:19
Среда обитания
Из-за вспышки птичьего гриппа у южноуральцев начали забирать домашних птиц
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика