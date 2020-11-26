НМУ в пяти городах Челябинской области продлены еще на пять суток, в одном – на двое суток

На Таганае подготовились к зимней подкормке

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) работают все обустроенные «точки питания» для обитателей парка.

Минувшим летом в здесь появились ещё 4 универсальные, совмещённые с солонцами, подкормочные площадки. Они оборудованы в районах приюта «Таганай» и Киалимского кордона, а также троп, проложенных в этой части парка. «Провиант» для посетителей тоже готов: более 100 килограммов соли, а также овёс, сено в тюках и веники из веток берёз, осины и рябины.

- Выкладку корма мы делаем по мере того, как его съедают посетители подкормочных площадок. Если потребуется, запасы будут пополнены, - рассказала заместитель директора национального парка «Таганай» по науке и развитию Эльвина Новосёлова. – Возле кормушек установлены фотоловушки для наблюдения за животными и фиксации времени их визитов.

Сейчас самые популярные площадки находятся возле приютов, туда активно захаживают копытные, а лосей периодически видят дежурные «Таганая» и Киалимского кордона. Заглядывают в кормушки и зайцы. А вот кормушка в районе Чёрной скалы уже получила неофициальное название «курятник», поскольку её облюбовали глухари. Сохатые там бывают не очень часто, хотя их следов вокруг много. Возможно, им пока хватает естественных кормов.

С 12 ноября в национальном парке идёт традиционная зимняя акция «Подкормите птиц!». Стать её участником могут все желающие. Для этого необходимо заполнить заявку на сайте «Таганая», в назначенный день приехать в Центральную усадьбу и получить специальный набор: карты расположения кормушек и семечки. В прошлом сезоне по «птичьему» маршруту прошли более 300 человек, в том числе семейные и корпоративные команды.