На Таганае распустились цветы троллей, в «Зигальге» пошли сморчки

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) стали распускаться цветы троллей (троллиус, или купальница европейская).

Как отмечают в нацпарке, это самый распространенный вид цветка, который встречается в России. При этом происхождение русского названия растения до сих пор является загадкой.

Интересно, что цветок троллей не любит «купаться» - нежное растение не переносит затоплений.

«В регионах нашей страны купальницу называют купава, купавница, купавка, сибирская роза, авдотки, бубенчики, колотушки, колтышки, кучерская травка и даже балаболки. Этот цветок - один из символов Удмуртской Республики, и занесен там в Красную книгу», - рассказали в национальном парке, напомнив, что в 2021-м году купальница на Таганае стала «автором» природной аномалии, решив распуститься вне всяких графиков – в конце августа: причиной стала жара, побудившая растение зацвести второй раз.

В другом национальном парке Южного Урала - «Зигальге» - начался грибной сезон: в его лесах появились сморчки.

«Есть версия, что название этого вестника весны происходит от русского «сморщить». По другим данным, свое имя гриб семейства моршелловые получил от немецкого morchel», - отметили в нацпарке.

Сотрудники «Зигальги» рассказали, что «сморчок – стремительный гриб, он быстро появляется и также быстро исчезает. Так что увидеть его в лесу, а тем более набрать корзинку – большая удача. Но время испытать ее еще есть: «сморчковый» урожай в национальном парке можно собирать до начала июля».