На территории Миасса введен особый противопожарный режим

С шестого апреля на территории Миасского городского округа (Челябинская область) введен особый противопожарный режим. Он будет действовать до особого распоряжения, сообщили в пресс-службе Управления ГОЧС Миасса.

На период действия особого режима вводится ряд ограничений. В частности, запрещено посещать леса, разводить костры, выжигать сухую растительность, сжигать твердые бытовые отходы, мусор на землях лесного фонда, населенных пунктов и на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельхозназначения, к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных работ.

Соблюдение ограничений будут контролировать патрульные группы, в состав которых входят полицейские, инспекторы отдела надзорной деятельности, специалисты миасского лесничества, управлений экологии и ГОЧС. Нарушителям грозят штрафы: на граждан в размере до 15 тысяч рублей; на должностных лиц – до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - до 400 тысяч рублей. В период действия особого противопожарного режима размер штрафа увеличивается: до 20 тысяч рублей – для граждан и до 800 тысяч рублей – для юрлиц.

Напомним, пожароопасный сезон на большей части территории Челябинской области начался первого апреля, в горнозаводской зоне – с 20 апреля.

На территории Катав-Ивановского района особый противопожарный режим введен с третьего апреля. В 22 муниципальных образованиях установили третий класс пожарной опасности.

По данным Челябинского Гидрометцентра, пятого и шестого апреля впервые в этого году прогнозировали высокую пожарную опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале) в северной половине Челябинской области.