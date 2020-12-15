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Нацпарк «Зигальга» поставят на кадастровый учет в 2021 году

В Челябинской области продолжают обустраивать нацпарк «Зигальга». В январе 2021 года парк планируют поставить на кадастровый учет. Об этом сегодня, 15 декабря, на пресс-конференции «Экология Южного Урала» рассказал директор объединенной дирекции национальных парков «Зигальга» и «Таганай» Алексей Яковлев.

«Переведем землю в соответствующую категорию и начнем передачу земель от Главного управления лесами Челябинской области к нам в систему ООПТ (особо охраняемые природные территории, - прим.автора), - озвучил Яковлев. - Мы уже начали работы по лесоустройству территории. В ближайшие полтора два года мы получим полное описание лесной инфраструктуры нацпарка «Зигальга». Это большое движение вперед».

Яковлев добавил, что в этом году руководство получило Положение о парке, в котором говорится о том, какие места можно посещать, а какие – нельзя. Он также отметил, что туристическая инфраструктура получит развитие, когда придет понимание о передвижении туристов по парку.

Вместе с тем, в нацпарке столкнулись со сложностями при поиске сотрудников, готовых работать в лесу и сложных бытовых условиях.

«Вопрос с коллективом – непростой. У особо охраняемых природных территорий сложная специфика, - сообщил Яковлев. – И людей, готовых работать в лесу и сложных бытовых условиях, порой искать непросто. И сама работа физически тяжелая».

Напомним, нацпарк «Зигальга» был создан 18 ноября 2019 года. Это первая особо охраняемая природная территория в Челябинской области, которая появилась в рамках нацпроекта «Экология».