Новый сезон на Аркаиме начался с рекорда

Туристический сезон в заповеднике Аркаим Челябинской области стартовал успешно: первомайскую экскурсию посетило рекордное число туристов - 120 человек.

Как сообщает пресс-служба Аркаима, экскурсия была приурочена к 35-летию открытия археологического памятника. Маршрут начался от музея, где гости осмотрели новую геологическую экспозицию, и продолжился по территории заповедника. Туристы побывали на недостроенной плотине Большекараганского водохранилища, сфотографировались на смотровой площадке, прогулялись через Грачиный лес, увидели стоянку Каменного и поселение Бронзового веков, археологический раскоп и остатки укреплений древнего поселения.

Приятным сюрпризом для гостей стало массовое цветение тюльпанов Биберштейна, занесенных в Красную книгу Челябинской области.

«В этот раз открытие сезона стало настоящим событием. Многие посетители

ради этого специально приехали из Москвы, Нижнего Тагила, Новосибирска. Целая семья прилетела из Хабаровска. Нашим сотрудникам пришлось использовать аппаратуру, чтобы все могли услышать рассказ экскурсоводов. Ну а тюльпаны вызвали неподдельный восторг. Сейчас полным ходом идет подготовка к Ночи музеев. Надеюсь, эта акция вызовет не меньший интерес», - подытожил директор заповедника «Аркаим» Валерий Волик.