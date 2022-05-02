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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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01.05.2022

Полицейские Челябинска не пустили на профсоюзный Первомай активистов российской маоистской партии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, первого мая, федерация профсоюзов Челябинской области в парке Гагарина провела митинг-ко
01.05.2022

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов проведёт мастер-к
01.05.2022

В Челябинск приедет легендарный олимпийский чемпион по плаванию
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02.05.2022

Новый сезон на Аркаиме начался с рекорда
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01.05.2022

В Челябинске начинается ремонт трамвайных остановок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.04.2022

В Миассе в результате оперативной разработки задержан лаборант, производящий наркотики
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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02.05.2022 12:35
Фото: Аркаим

Новый сезон на Аркаиме начался с рекорда

Туристический сезон в заповеднике Аркаим Челябинской области стартовал успешно: первомайскую экскурсию посетило рекордное число туристов - 120 человек.

Как сообщает пресс-служба Аркаима, экскурсия  была приурочена к 35-летию открытия археологического памятника. Маршрут начался от музея, где гости осмотрели новую геологическую экспозицию, и продолжился по территории заповедника. Туристы побывали на недостроенной плотине Большекараганского водохранилища, сфотографировались на смотровой площадке, прогулялись через Грачиный лес, увидели стоянку Каменного и  поселение Бронзового веков, археологический раскоп и остатки укреплений древнего поселения.

Приятным сюрпризом для гостей стало массовое цветение тюльпанов Биберштейна, занесенных в Красную книгу Челябинской области.

«В этот раз открытие сезона стало настоящим событием. Многие посетители
ради этого специально приехали из Москвы, Нижнего Тагила, Новосибирска. Целая семья прилетела из Хабаровска. Нашим сотрудникам пришлось использовать аппаратуру, чтобы все могли услышать рассказ экскурсоводов. Ну а тюльпаны вызвали неподдельный восторг. Сейчас полным ходом идет подготовка к Ночи музеев. Надеюсь, эта акция вызовет не меньший интерес», - подытожил директор заповедника «Аркаим» Валерий Волик.

Аркаим
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Полицейские не пустили на профсоюзный Первомай представителей челябинской ячейки Российской маоис
01.05.2022

Полицейские Челябинска не пустили на профсоюзный Первомай активистов российской маоистской партии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, первого мая, федерация профсоюзов Челябинской области в парке Гагарина провела митинг-ко
01.05.2022

«ZА МИР! ZА ТРУД! ZА МАЙ!»

Первомай объединил тысячи челябинцев

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов проведёт мастер-к
01.05.2022

В Челябинск приедет легендарный олимпийский чемпион по плаванию
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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01.05.2022

Текслер поздравил «Металлург» с серебряными медалями чемпионата КХЛ
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01.05.2022 12:36

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30.04.2022 19:40

Магнитогорский «Металлург» не смог завоевать Кубок Гагарина

30.04.2022 18:33

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28.04.2022 13:56

Челябинец распылил газовый баллончик в лицо водителю трамвая

28.04.2022 13:52

В Курчатовском районе Челябинска провели встречу с весенними призывниками

28.04.2022 13:31

Аркаим открывает новый сезон первого мая

28.04.2022 13:18

Проект ЮУрГУ по реинжинирингу способствует импортозамещению технического оборудования

28.04.2022 13:11

Во сколько обходится южноуральцам красивая улыбка

28.04.2022 13:06

Живодера из Кундравов отправили в колонию строгого режима

28.04.2022 12:31

За сутки заболело ковидом больше южноуральцев, чем выздоровело

28.04.2022 12:21

ММК представил свою металлопродукцию на конференции в Ташкенте

28.04.2022 12:20

Михаил Накоряков: «Уралочка» будет жить долго и успешно

28.04.2022 12:00

Настоящий мужчина: челябинский царь зверей назовет себя сам

28.04.2022 11:57

В Магнитогорске развивают «умную» конкуренцию

28.04.2022 11:45

В Челябинске массово «минируют» школы, вузы и вокзалы

28.04.2022 11:37

Южно-Уральский медуниверситет принял всероссийскую конференцию студентов и молодых ученых

28.04.2022 11:00

На ЮУЖД стартует профилактическая акция «Осторожность, внимательность и знания – залог безопасности на железной дороге»

28.04.2022 10:34

Ко Дню Победы в Челябинской области зажгут новые «Вечные огни»

28.04.2022 10:25

Видеосервис Wink: майские новинки для всей семьи

28.04.2022 10:25

В ЧелГУ из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве эвакуировали студентов