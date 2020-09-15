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Пруд в устье реки Сак-Элга облюбовали лебеди, прожившие там все лето

Среда обитания
Сегодня, 12:16
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В Челябинской области на гидроботанической площадке в устье реки Сак-Элга поселились лебеди. Царственные птицы облюбовали мелководный пруд в начале весны и, по словам очевидцев, прожили там всё лето.

Напомним, в последние годы перед министерством экологии региона стояла задача ликвидировать воздействие накопленного экологического вреда на Аргазинское водохранилище.

Текущая по загрязнённой территории Карабаша река Сак-Элга ежегодно выносила в питьевой источник около 12 тысяч тонн загрязняющих веществ, в том числе ионов и солей тяжёлых металлов.

Опасные для человека компоненты образовались на территории округа в результате промышленной деятельности ещё в прошлом веке.

Чтобы снизить влияние загрязнённого стока на единственный источник питьевой воды для Челябинской агломерации, в рамках приоритетного регионального проекта по сохранению Аргазинского водохранилища в 2018-м году был построен канал для отвода чистого стока реки Сак-Элга в реки Киалим и Миасс, в обход Карабаша.

А в конце прошлого года завершилось строительство гидроботанической площадки в устье реки. Это мелководный пруд, заросший высшей водной растительностью. Он предназначен для очистки оставшегося стока реки Сак-Элга, формирующегося на загрязнённой территории. Естественные «фильтры» (камыш, рогоз и прочие) помогают очищать воду и поглощают загрязняющие вещества.

Расчёты показывают, что итогом проекта станет сокращение загрязнения Аргазинского водохранилища в десятки раз. Эффект от реализации мероприятий налицо. По результатам мониторинга всего несколько лет назад превышения вредных веществ на сбросе в Аргазинское водохранилище были значительно выше отмеченных в настоящее время показателей.

Для сравнения: по итогам 2017-го года, согласно данным Росгидромета, в районе плотины Карасёвского пруда (створ города Карабаш) превышения по меди составляли в среднем 36 ПДК, по цинку - 67 ПДК, по марганцу - 47 ПДК. Сейчас эти показатели снизились в пять-семь раз.

По данным ОГУ «Особо охраняемые природные территории» на начало 2020-го года, в точке отбора проб в районе водоема рыбхозяйства показатель по железу составлял 95 ПДК. На момент отбора проб в июне превышений в точке замеров обнаружено не было.

Если в январе превышения по никелю достигали 67-ми ПДК, то в июне результат замеров показал уже 1,7 ПДК. Показатель по кадмию в начале года составлял 3 ПДК, по свинцу - 5 ПДК, и 1 ПДК - по мышьяку. Последние замеры превышений по этим веществам не выявили.

Как отмечают эксперты, максимального снижения от проведённых мероприятий ожидается достичь в течение двух лет.

По словам заместителя министра экологии Челябинской области Виталия Безрукова, гидротехнические сооружения на реке Сак-Элга функционируют меньше года, тем не менее, результат их использования очевиден.

«Исследования и расчеты показывают, что реализация мероприятий обеспечит сокращение текущего загрязнения источника питьевого водоснабжения городов региона в десятки раз. Позитивные изменения успели оценить даже птицы», - подчеркнул Виталий Безруков.

Фото пруда на реке Сак-Элга сейчас: Олег Буданов

 

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